FOOTBALL – JEUX DE LA FRANCOPHONIE – La détection est faussée

Douche froide. D’après la récente lettre du comité d’organisation, la tranche d’âge pour l’épreuve de football aux prochains Jeux de la Francophonie est réservée à ceux nés entre 2005 et 2006, c’est-à-dire les moins de 19 ans et non les U20 nés entre 2004-2005. Madagascar est engagé en football aux IXe Jeux de la Francophonie (28 juillet au 6 aout) à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La détection effectuée durant la coupe des sélections régionales depuis le début d’année, est donc faussée. Une centaine de présélectionnés a déjà suivi le premier regroupement initié par la Fédération malgache de football. Celui-ci a servi de test de sélection pendant une semaine au centre technique national à Carion pour sortir une pré-liste de trente joueurs au début de mai. Ces derniers sont prévus initialement suivre le deuxième regroupement durant la dernière semaine du mois de mai, mais en vain. Comme il s’agit de jeux politiques, la fédération a encore attendu la prise en charge de l’État pour financer ce deuxième regroupement à l’issue duquel l’équipe du sélectionneur Amada Aboudou devrait sortir la liste définitive des vingt-deux joueurs qui suivraient le troisième et dernier regroupement. La liste devrait être bouclée avant le 23 juin. «Là, tout est chamboulé. Beaucoup de présélectionnés ne sont plus éligibles avec la nouvelle tranche d’âge. Nous avons aussi besoin d’un rassemblement pour évaluer les joueurs avant de boucler la liste définitive», souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo. À un mois et demi de l’évènement, tout est en stand-by. Peut-être pas priorisé par rapport aux deux derniers matches de Barea aux éliminatoires de la Can et aux Jeux des Iles, la participation de Madagas­car aux Jeux de la Franco­phonie reste ainsi floue.