FOOTBALL FOR SCHOOLS – La Fifa lance le programme à Madagascar

La Fédération malgache du football en partenariat avec le ministère de l’Éduca­tion nationale et celui de la Jeunesse et des sports, a lancé officiellement hier, sur le terrain du collège Saint-Michel à Amparibe, le programme «Football For Schools» (F4S). C’est un projet de développement du football à l’école pour les enfants de 4 à 14 ans, initié et subventionné par la Fifa. Quarante-deux éducateurs formateurs en football scolaire, des professeurs d’Éducation physique et sportive, ont suivi une formation de deux jours, mardi et mercredi, animée par deux formateurs en F4S de la Fifa, Antonio Buenano et Melvin Mendy. «Treize ligues, des régions lointaines et enclavées du pays et aussi d’Analamanga, selon les recommandations de la Fifa, ont pu bénéficier de ce projet pilote. Les vingt-deux régions en bénéficieront ultérieurement», confie le président de la fédération, Victorien Andrianony. «L’objectif n’est pas de former des futurs élites, mais des citoyens responsables», précise-t-il. Pour accompagner ce processus, la Fifa a lancé l’application numérique F4S à Madagascar et a fourni plus de trente-six mille ballons aux écoles du pays. «Le temps est venu de leur apprendre les techniques du football, mais aussi les valeurs et compétences de vie qui feront d’eux de meilleurs citoyens du monde», mentionne Fatimata Sidibe Sow, directeur de la Fifa F4S, lors de sa prise de parole. Cinquante-huit pays dont seize d’Afrique sur les deux cent onze membres de la Fifa bénéficient de ce programme depuis son lancement en 2018. Madagascar est le troisième pays bénéficiaire dans la région, après les Comores et les Seychelles. La Fifa distribue plus de 2,5 millions USD pour sa réalisation.