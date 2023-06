EDUCTOUR  – Des tours operators hongrois et iraniens bientôt dans nos murs

Durant cinq jours, à partir de demain, des opérateurs touristiques hongrois et iraniens sillonneront certains sites à Antsiranana. Leur objectif est de découvrir les spécificités et toutes les richesses touristiques de la région Diana.

Dans le cadre de la relance du tourisme à Madagascar, l’Office national du Tourisme, en collaboration avec le ministère de tutelle, organisera dans le Nord , un eductour de cinq jours, du 11 au 15 juin, à des « Tours operators » hongrois et iraniens. Cette fois, ils sont au nombre de neuf issus de différentes organisations. L’objectif est de leur permettre de découvrir les spécificités et toutes les richesses touristiques de la région à travers des visites guidées, des échanges avec les prestataires de chaque site visité et de tisser des liens avec l’ensemble des participants, acteurs touristiques du territoire. En fait, ce sont des sorties conviviales proposées afin de mieux connaître toutes les facettes de la région pour mieux la promouvoir. La région Diana sera mise à l’honneur durant ces journées et l’évènement est considéré comme une affaire nationale. C’est pourquoi une réunion de préparation et de coordination dirigée par le gouverneur Taciano Rakotomanga s’est tenue dans la grande salle de la Région pour permettre de veiller à ce que la visite et l’accueil se déroulent d’une manière officielle. Il a affirmé l’importance de cet eductour car la Région a d’énormes potentialités, mais peu de gens le savent. Cette réunion a vu la présence des directeurs des parcs et des sites, des opérateurs touristiques locaux, des membres de l’Office régional du tourisme d’Antsira­nana, les forces de l’ordre, ainsi que des tours operators antsiranais. Citons, entre autres, Madabest qui est chargé de la partie logistique.

Conviviales

Cette séance a permis également aux participants de préciser l’organisation et d’assurer la qualité et la pertinence des échanges. Le gouverneur a souligné que l’arrivée de ces visiteurs est importante pour la région, surtout en cette période où le tourisme est en plein essor. À l’issue de la réunion, Annick Andriananja, gérante de Madabest a présenté un bref aperçu du programme et du déroulement d’une série de visites ainsi que des activités proposées. « Ces journées, conviviales, permettront, non seulement de découvrir ou redécouvrir des sites, des hébergements, des activités, mais aussi de nouer des liens et des contacts, d’échanger et de créer des partenariats entre professionnels », explique-t-elle. L’eductour débutera par l’accueil des autorités locales à l’aéroport, suivi d’une excursion au cœur de la forêt primaire de la Montagne d’Ambre-Joffreville. Un échange lié à l’historique et à la stratégie touristique des parcs permettra aux participants de cerner les enjeux de la structure. Une balade-découverte de la biodiversité de cet espace naturel sensible leur permettra aussi de mettre en lumière la faune, la flore et les paysages de cet endroit. Outre la randonnée, les visiteurs vont découvrir des vestiges de la ville le long de la descente jusqu’au port fluvial d’Antsiranana avec un crochet vers le point de vue cul de sac Galois et camp militaire. Sur le trajet, des rencontres avec la population locale, ses diverses cultures et les produits locaux seront au programme. Lors de la quatrième journée, ils se déplaceront à la Montagne des Français pour admirer la vue imprenable sur la Baie de Diego-Suarez, du sommet de la montagne pour les plus audacieux. Le passage à la baie des Sakalava qui abrite un des « spots » de kitesurf les plus réputés de Madagascar, est un itinéraire obligé. Et tout se terminera par la rencontre « B to B » qui aura lieu au Grand Hôtel, durant la dernière soirée du séjour des visiteurs, avec la participation d’une cinquantaine de personnes représentant les autorités de la ville et les opérateurs locaux.