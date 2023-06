CONSOMMATION – Le label « Malagasy ny Antsika » lance sa campagne

Offensive de charme. Soatiana Rajoelisoa et Shekinah Andriamanarivo ont présenté hier la campagne Malagasy ny Antsika au siège du Syndicat des industries de Madagascar, SIM, à l’immeuble Vitasoa d’Analakely. La première, secrétaire exécutif du SIM, a insisté sur deux points essentiels. « Il s’agit d’une manifestation annuelle visant à mettre en valeur les produits des industries malgaches ou implantées à Madagascar ayant obtenu le label Malagasy ny Antsika. Ce sera aussi une occasion de sensibiliser et de conscientiser les consommateurs d’acheter les produits locaux dont la qualité n’a rien à envier aux concurrents importés. Acheter ces marchandises assure des emplois, améliore le niveau de vie, renforce la solidité de l’économie nationale. Il est temps que les Malgaches, pour leur fête de l’indépendance s’associent par cette entraide. Une sorte de mutualisation bénéfique pour tous ». Pour cette année, des entreprises labellisées vont participer à cette campagne, trente- quatre dans l’ensemble, dans quatorze magasins des grandes surfaces de la capitale. U, Jumbo Score, Shop Liantsoa et Supermaki, Mateza Tôles, ABC, Sanifer. Dans les achalandages, ces produits vont être mis en évidence.

« La campagne durera six jours, aujourd’hui et demain, les 16, 17, 23 et 24 juin » précise Soatiana Rajoelisoa. Shekinah Andriamanarivo, au nom du Conseil exécutif du SIM, représentante du Groupe Inviso, quant à elle, a expliqué que « l’octroi de ce label n’est pas automatique. Mais le résultat de nombreuses étapes à suivre avec des paramètres précis, imposés par le Bureau des normes de Madagascar. Nous envoyons un Comité de contrôle et d’inspection sur l’hygiène, la traçabilité des matières premières, l’entretien des machines et sur bien d’autres détails techniques. Le tout pour offrir aux consommateurs des produits de qualité respectant les exigences sanitaires en la matière ». Soatiana Rajoelisoa conforte ces déclarations. « Pour en faire la demande, il faudra être déjà membre du SIM avec le strict respect du Code d’éthique. Je ne citerais que les conditions de travail. Mais dans les transactions commerciales à travers le monde, le label devient une nécessité absolue. Un gage de crédibilité des entreprises envers leurs clients et fournisseurs ». Hassim Amiraly, past-président du SIM, Andry Rasoarahona du Comité exécutif, ainsi qu’une armée de communicantes ont assisté à ces échanges avec les journalistes.