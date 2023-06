Conseil national du Seces à Ankatso

Des membres du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) au niveau national, se réunissent à l’université d’Antananarivo, hier et ce jour, dans le cadre du Conseil national. Les maux de l’enseignement supérieur et des enseignants sont au centre des discussions. Ils restitueront, ce jour, les décisions prises pendant ces deux journées.