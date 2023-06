Conseil des ministres du COMESA

Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, a pris part à la 18e réunion des ministres des Affaires étrangères du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), le 6 juin. Madagascar y a siégé en sa qualité de président sortant et a procédé, au cours de la réunion, à la passation avec l’Égypte, président entrant. Dans son allocution, la cheffe de la diplomatie malgache a mis l’accent sur la paix et la sécurité comme instruments de réussite de l’intégration et de la coopération régionales.