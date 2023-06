ANDAVAMAMBA – Deux bandits armés abattus

Fusillade sanglante à Andavamamba avant-hier. Pris en chasse par les forces de police, cinq individus,en ont eu pour leur grade. Deux d’entre eux ont été abattus avec des coutelas à la main. L’un est tombé sous les balles de la police à Ambilanibe tandis que le deuxième a été neutralisé non loin. Les coups de feu ont résonné lorsqu’une escouade de détrousseurs munis de sabres et de coutelas ont été tenus à l’œil par la police. Suite à des signalements d’attaques à main armée prenant pour cible des passagers de taxi-be qui entrent et descendent des lignes de transport en commun passant par Andavamamba et Anosibe, des éléments du Serv­­ice Central Antigang (SAG) se sont déployés dans les parages. Les malfaiteurs allaient entrer en action lorsque des policiers en tenue civile sont entrés en scène. D’après les informations communiquées, les membres de la bande ont tenté de fuir mais les tirs effectués par les hommes du SAG les ont stoppés dans leur course. Les corps des deux individus mis hors d’état de nuire ont été conduits à la morgue de l’hôpital d’Ampefiloha. Les deux hommes seraient des récidivistes.