Semaine de la consommation – La protection des consommateurs en priorité

« Permettre aux consommateurs une facilitation d’accès aux biens et services de base ». Ce sont les mots prononcés hier par le Directeur de la Protection des Consommateurs (DPC) Haingo Andriamadison, lors de son allocution durant la célébration de la semaine de la consommation qui s’est tenue à la Chambre de commerce et d’industrie à Antaninarenina.

Pour cette célébration, le thème est axé sur « Le droit d’accès des consommateurs aux biens et services de base ».

Les consommateurs doivent bénéficier de services de qualité répondant à leurs normes au quotidien. Chaque partie prenante s’entraide pour atteindre les objectifs. Différents départements publics ont effectué des présentations sur leurs services. Les associations des consommateurs présentes ont mentionné leurs doléances sur les services de base nécessaires au développement personnel des citoyens.

Le ministère de l’Indus­trialisation, du commerce et de la consommation (Micc), accompagné d’un responsable de la Jirama, d’un représentant du ministère de la Santé publique et celui de l’Agence des Trans­ports Terrestres (ATT) s’appro­chent des consommateurs afin d’apporter des solutions à court terme et à long terme sur les problèmes rencontrés.

Une séance de travail aura lieu afin de déterminer les résolutions et les directives à prendre pour l’amélioration du quotidien des consommateurs.

Faisant suite à la Journée des droits des consommateurs, le 15 mars dernier, une protection supplémentaire sera communiquée sous peu par rapport à l’accès à la technologie des consommateurs.

Le Micc priorise le bienêtre des consommateurs et focalise les actions dans ce sens à travers la Direction de la protection des consommateurs.