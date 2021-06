Vaccin Mahajanga – Deux mille soixante-huit doses injectées dans Boeny

L’effectif des personnes intéressées au vaccin Covishield ne cesse d’augmenter dans la région Boeny. Après l’ouverture de la liste à tous les citoyens de plus de 18 ans, le 30 mai dernier, 2068 doses ont déjà été injectées sur les 8200 doses de vaccin prévues pour la région.

Les hommes sont les plus nombreux, 1298 vaccinés dont 127 éléments des forces de l’ordre et 553 membres du Personnel de la santé dans la région. Le reste sont des personnes âgées de plus de 70 ans et vulnérables dont les diabétiques, asthmatiques ainsi que cardiaques et hypertendus.

« Les manifestations adverses Post immunisantes (MAPI) sont faibles. La majorité des vaccinées ont montré un signe de faiblesse physique durant les deux prochains jours de l’injection, des lourdeurs au bras droit et des ganglions sous les aisselles. En général, il n’y avait aucun cas grave », a rassuré le Médecin responsable de vaccin dans la région Boeny, docteur Lantosoa Ratsarahajarizafy.

Les districts de Mahajanga 2, Ambato-Boeny, Mitsinjo, Soalala et Marovoay ont déjà débuté leur injection.