Tsiroanomandidy – Des tremblements de terre secouent

Les habitants de la commune de Tsiroanomandidy ont eu un coup de frayeur avant-hier soir. Des tremblements de terre ont troublé leur sommeil. « Nous avons eu peur puisque on a entendu que la terre tremblait sous nos pieds », indique le maire de cette commune. En plein sommeil, d’autres ont été réveillés par la secousse. « On avait entendu la secousse et cela a duré près de 4 secondes », témoigne le maire de cette commune. Selon le responsable, quatre secousses ont été entendues pour cette fois. « La première s’est manifestée à 19H20 du soir. La dernière a été entendue vers 21h du soir », souligne le maire. Il n’est pas rare que des tremblements de terre arrivent dans cette partie de l’île. « Nous sommes habitués face à ce genre de catastrophe naturelle. Les sous-sols sont en activité par ici. Ce qui a été particulier, c’est la fréquence de ces derniers cette année. Et particulièrement cette semaine», souligne un autre habitant de la commune. Les explications scientifiques de cette situation n’ont pas été obtenues puisque les responsables au niveau de l’Institut et Observatoire de Géophysique et Observatoire d’Antananarivo (IOGA) n’ont pas pu donner des informations.