Examen du CEPE – Des sujets différents dans chaque région

À un mois de la date d’examen, les régions accélèrent les préparatifs des examens du CEPE et du BEPC. Pour cette année et exceptionnellement, chaque région aura son propre sujet d’examens. « Nous savons tous que les classes d’examen sont passées par différentes interruptions le long de l’année scolaire à cause de la Covid-19. L’achèvement du programme n’est pas uniforme dans tout Madagascar. Et les procédures d’élaboration des sujets ont été confiées aux établissements, les sujets sont ensuite passés par le CISCO puis récupérés auprès des régions », indique Edinah Andrianarison, directeur des examens et de la certification auprès du ministère de l’Éducation nationale.

Cette année, le p rogramme ne sera pas limité. Selon la précision du directeur des examens, « le programme scolaire inclus pour cette session ne sera pas limitatif comme l’année dernière. Tous les programmes du premier jusqu’au troisième trimestre pourront entrer dans les examens », enchaîne le directeur. Au niveau des circonscriptions, on s’active également. Les centres d’examen pourront être multipliés cette année par rapport au nombre de candidats.