Secteur halieutique – Dégradation de la situation des petits pêcheurs

Aux abois. La communauté des petits pêcheurs a exposé la situation désespérée dans laquelle ses membres se trouvent à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des océans hier. « Depuis mars, nous ne générons plus aucun bénéfice et nous vendons à perte nos produits. Nous sommes maintenant obligés de saler et sécher environ la moitié de nos thons et maquereaux qui sont rapidement périssables » déplore Amedy Ben Issouf, pêcheur traditionnel d’Ankazomborona, dans la baie d’Ambaro.

L’accès très limité aux marchés et l’absence de revenus contraignent certains pêcheurs à vendre à perte et à recourir à des emprunts pour subsister. Le secteur de la pêche nourrit de nombreuses familles. Il assure un revenu à près de cent mille petits pêcheurs sur tout le territoire national. « Cette crise sanitaire risque de coûter cher aux communautés des pêcheurs si des mesures ne sont pas prises » affirme Lalaina Rakotonaivo du WWF.