Michel Saint-Lot – « Les droits de l’enfant devront être valorisés tous les jours »

Juin, mois de l’enfance. Le représentant de l’Unicefr à Madagascar, Michel Saint-Lot, expose la vulnérabilité des enfants dans plusieurs secteurs. Il exhorte tout un chacun à respecter les droits d’un enfant.

Le coronavirus se trouve au cœur des actualités. Comment ce virus peut-il affecter un enfant?

Dans le monde, heureusement, très peu d’enfants ont été gravement touchés par le virus. Le virus a besoin d’un certain type de récepteur dans le corps de l’hôte, et les enfants ont beaucoup moins de ces récepteurs que les adultes, ce qui les rend moins susceptibles d’être infectés. Les preuves cliniques montrent que parmi le faible nombre d’enfants infectés, très peu présentent des symptômes graves ou tombent malades. On ne sait pas pourquoi c’est le cas. De plus, bien que les enfants soient potentiellement porteurs du virus, il est peu probable qu’ils le transmettent à d’autres. Dans l’ensemble, les enfants restent un groupe dont la santé n’a pas été fortement affectée par Covid-19, mais l’Unicef s’efforce de les protéger de la contamination, en particulier dans les pays aux ressources limitées où d’autres conditions, comme la malnutrition aiguë, sont plus courantes.

Mais, il y a d’autres impacts de cette pandémie sur les enfants. Selon l’Alliance Mondiale sur la Protection de l’Enfant dans l’action humanitaire : « Le Covid-19 peut rapidement modifier le cadre de vie des enfants. Des mesures de quarantaine telles que les fermetures d’écoles et les restrictions sur les déplacements perturbent les rythmes et le soutien social des enfants. Elles constituent également des facteurs de stress supplémentaires pour les parents et les personnes qui s’occupent d’enfants, qui devront peut-être chercher de nouvelles solutions de garde ou renoncer à aller travailler. La stigmatisation et la discrimination liée au Covid-19 peuvent exposer davantage les enfants à la violence et à la détresse psychologique. »

Un autre impact sera sur le volet économique car une grande majorité des ménages dans les localités en confinement ne sont plus en mesure de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants. D’où la mise en place du programme sur les transferts monétaires non conditionnels pour soutenir deux cent quarante mille ménages vulnérables entre Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa pour l’instant.

Comment peut-on cibler les parents et les enfants à mieux prendre en compte les diverses précautions?

Une évaluation au niveau des neuf portes d’entrée de Madagascar a permis d’analyser les perceptions des parents face au Covid-19. Pour la majorité d’entre eux, c’est une maladie nouvelle, contagieuse, complexe, qui crée des incompréhensions, la peur, la stigmatisation. D’où, la nécessité de faire Trois axes ont contribué à soutenir la communication à l’endroit des parents et des enfants à savoir le plaidoyer auprès des décideurs, les groupes et personnes influents. Ce qui a facilité l’élaboration de la stratégie de communication avec des actions spécifiques pour ces cibles.

La mobilisation sociale à travers un processus participatif, les espaces de dialogue, a engagé toutes les parties prenantes, les leaders traditionnels, les religieux, les influenceurs locaux, les jeunes reporters clubs, les parents les groupements de femmes, les associations, etc., afin de les rallier à l’action et leur permettre d’être des acteurs de sensibilisation au sein de leur communauté.

N’oublions pas non plus la communication à travers les médias et les réseaux sociaux ainsi que des partenariats avec des célébrités à Madagascar, sous la direction du ministère de la Santé et de la Communication. 419 stations de télévision et de radio (publiques, privées), diffusent plus de 27 types de spots audio et vidéo sur covid-19.

Plus de mille neuf cents acteurs communautaires ont mis en œuvre des approches communautaires dans deux principales villes affectées. Toutes ces actions de communication ont contribué à sensibiliser plus de 9 millions de parents et d’enfants dans quarante-six districts.

Quelle est la contribution de votre agence en termes de prévention?

Dans les régions d’intervention de l’UNICEF nous avons appuyé la formation des intervenants sociaux pour donner un appui psycho-social aux enfants vulnérables/a risque/victimes de violence, aux enfants affectés par le Covid-19 et leurs familles. Les intervenants sociaux sont des bénévoles vivant au sein même des communautés et envers qui les parents se tournent habituellement pour les aider à mieux prendre soin et protéger leurs enfants des diverses menaces. Du fait de cette relation de confiance déjà établie, les intervenants sociaux figurent comme les champions aptes à motiver et à accompagner les parents et les enfants à prendre les mesures préventives nécessaires pour se protéger du Covid-19 et des dangers et violences sur enfants qui vont avec (exploitations, abus, abandon, etc.) voire les soutenir dans des situations de victimisation. Ces intervenants sociaux sont maintenant formés pour cet accompagnement concernant le Covid-19 et de fournir un soutien psychosocial pour limiter les impacts sur leur développement et bien être. Pour ce faire, les intervenants sociaux intègrent/collaborent avec les équipes mixtes composées de personnel médical, des forces de sécurité (dans d’autre région, un ou des psychologues font partie aussi de ces équipes) pour s’assurer que les familles qui ont des malades ou des « cas contacts » puissent bénéficier d’un soutien psychosocial.

Les impacts négatifs du virus entravent les droits des enfants. Le secteur de l’éducation en souffre. Pouvez-vous dresser un bilan de la dégradation du système éducatif depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire ?

Avec la situation actuelle, les écoles doivent se réorganiser avec moins d’élèves par classe et assurer le remplacement des enseignants les plus âgés. Il est également important d’identifier les enfants à risque ayant des maladies augmentant la vulnérabilité au virus. Il est aussi difficile pour les élèves et les enseignants de reprendre un programme d’études interrompu alors que les différents élèves ont progressé à des rythmes différents pendant la période de pause. Les risques de décrochage sont importants car hormis la vulnérabilité plus importante des familles due à une perte d’activité économique. Les écoles isolées ont moins accès à l’information ainsi qu’aux matériels de protection distribués tels que les masques. La reprise des cours pour les autres niveaux tarde à venir et pèse d’autant plus sur les apprentissages.

À moyen terme, il sera primordial d’assurer un retour à l’école de tous les enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Il sera également important de faire une évaluation des apprentissages pour connaitre le niveau des élèves afin de mettre en place des dispositifs de rattrapage et des mesures de remédiation qui limiteront les déperditions.

Le ministère de l’Éducation a élaboré une stratégie visant à assurer la continuité du service éducatif, le retour en toute sécurité dans les écoles dès que possible et le renforcement du système pour répondre efficacement à cette situation d’urgence et à celles à venir. Le 4 mai 2020, plus de la moitié des 120 000 affiches scolaires contenant des messages relatifs à l’hygiène et quinze affiches destinées à la communauté au sens large avaient été distribuées. Pour promouvoir la poursuite de l’apprentissage pendant la situation d’urgence, des émissions de radio et de télévision ont été produites et diffusées par le ministère de l’éducation et des livrets d’auto-apprentissage pour les niveaux 6, 5, 4 et 3 ont été distribués avec le soutien des partenaires pour les six cent trente-six mille collégiens.

Les élèves de troisième et de terminale ont commencé à retourner à l’école après la réouverture des classes d’examen. Afin d’assurer le retour sécurisé de ces élèves, la désinfection des salles de classe a commencé et des affiches de protocole ont été distribuées dans toutes les écoles.

Si nous abordons les questions Wash, quelle est la situation des enfants en termes d’accès à l’eau potable et l’utilisation de latrines hygiéniques?

Plus de 57% des enfants n’ont pas accès à l’eau, 40% n’ont pas de toilettes et 75% ne se lave pas les mains…ce fait plus de 10 millions d’enfants a risque vis-à-vis du Covid-19. Les enfants sont à risques vis a vis de la transmission des maladies comme la peste, cholera, malaria et maintenant Covid-19 du fait de l’absence d’infrastructures eau, hygiène et Assainissement. Dans les écoles 4 millions d’élevés n’ont pas accès à des infrastructures sanitaires…les gestes de lavage des mains sont essentiels pour se protéger du Covid-19 et protégez les enfants.

Dans le Sud de la Grande île, l’accès à l’eau demeure un éternel problème. Quelles solutions pérennes proposez-vous pour pallier au manque?

Construction du pipeline dans le sud pour augmenter la desserte en eau, développer des techniques innovantes comme la désalinisation, des barrages de sable, recharges artificielles des nappes phréatiques. Avec l’appui financier de l’USAID et des gouvernements du Japon, de la Grande Bretagne et de l’Allemagne, l’Unicef a contribué a la construction d’un pipeline de 180km qui fonctionne depuis 1 ans et qui dessert plus de trente-cinq mille personnes entre Ampotaka et Tsihombe. Un autre pipeline Sampona de 90km est en cours de construction et desservira quarante-cinq mille personnes. Enfin un troisième pipeline Bebamba de 140km est à l’étude pour desservir 100,000 personnes supplémentaires.

Madagascar se conforme à la Convention des droits de l’enfant, voilà trente ans. Pourtant, certains droits sont encore bafoués si on ne mentionne que le mariage précoce, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La culture et les traditions sont parfois liées à ces pratiques. À votre avis, comment persuader des leaders traditionnels à rectifier certains us et coutumes ?

La culture occupe une place importante dans la vie des communautés, pour faire face à la résistance des traditions, croyances et pratiques comme le mariage des enfants qui impactent négativement sur les enfants, les femmes et les groupes vulnérables, les interventions de communication mettent consistent à travailler avec les gardiens des normes sociales comme les leaders traditionnels comme acteurs de changement. Dans ce cadre, des discussions ont eu lieu avec une princesse influente pour porter les messages sur cette problématique.

Dialoguer avec ces leaders et membres des communautés était indispensable pour les amener à comprendre que les droits des enfants sont compatibles avec les valeurs traditionnelles positives – et si on veut vraiment faire vivre ces valeurs, il faut mettre fin aux pratiques qui sont contre ces valeurs et contre les droits des enfants. C’est important de transmettre le message que les droits de l’enfant sont cohérents avec les valeurs traditionnelles, et de les convaincre de l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans le domaine des communications externes, nous travaillons avec les médias à travers le pays en fournissant des informations, des entrevues et des formations pour les aider à diffuser le message et à informer le public. Nous travaillons également avec des groupes de jeunes, l’Unicef ayant produit un guide de plaidoyer pour les jeunes afin qu’ils deviennent des agents de changement.

Récemment, le kidnapping et la sauvagerie à l’encontre des enfants albinos dans la partie Sud de Madagascar sont à déplorer. L’Unicef se penche-t-il sur ces cas?

Il y avait trois cas de kidnapping des enfants albinos récemment – au mois de mars dernier à, au mois d’avril à Andranovory et au mois de mai à Morombe. L’Unicef appuie les acteurs de protection de l’enfants de tous les secteurs de prévenir, signaler et répondre aux violences fait aux enfants, y compris la Police, Gendarmerie, les tribunaux, le secteur social, ainsi que la société civile. Nous appuyons le fonctionnement des réseaux de protection de l’enfant ou ces acteurs peuvent se concerter et renforcer leur collaboration pour être plus efficace face à ces fléaux. Pour ces cas, les réseaux de protection de l’enfant locaux ont pris en charge les deux enfants albinos dans les deux premiers cas (sante, psychosocial et leurs rapatriements). Le RPE régional a déjà discuté cela à leur niveau mais ce n’est pas encore très poussée, il n’y a pas encore de stratégie mise en place car cela coïncide avec l’entrée de l’épidémie de Covid-19.

Si les droits de l’enfant ne sont pas respectés, d’où les failles viennent-elles?

Les failles viennent surtout des méconnaissances des droits des enfants par la majorité de la population et les enfants eux mêmes. Il y a aussi la méfiance des droits des enfants, qui est souvent vu (mal compris) comme contre les valeurs africaines/malgaches, ou comme incitant les enfants de résister à l’autorité de leurs ainés. Le manque de capacité technique et financière des obligataires de droit pour faire respecter les droits des enfants, surtout les droits socioéconomiques, comme accès à la sante ou à l’éducation

À Madagascar, il y a encore un manque d’opportunité pour les enfants de s’exprimer et de participer aux instances de prise de décision a tous les niveaux ainsi que le manque de priorisation par les politiques des droits des enfants

Certaines pratiques culturelles qui peuvent être des portes ouvertes au non-respect, voire même contraire aux droits de l’enfant (exemple : mariage d’enfants selon les traditions alors que la loi nationale interdit le mariage avant 18 ans, …)

De quelle manière tout un chacun peut-il contribuer au respect des droits de l’enfant?

La connaissance est un outil puissant. Plus nous pouvons informer et éduquer les gens à tous les niveaux de la société que chaque enfant a ses droits, plus le plaidoyer est fort pour le respect de ces droits. Et certains des défenseurs les plus efficaces des droits de l’enfant sont les jeunes eux-mêmes. Des jeunes qui s’expriment sur les questions qui les concernent et qui travaillent pour un avenir où chaque enfant a une chance équitable dans la vie. Les droits de l’enfant devront être valorises tous les jours. Le mois de juin est une occasion pour Madagascar de donner plus de place aux enfants et à leurs droits.