Épidémie – Toamasina compte quarante-deux nouveaux malades

Dépistage en extension. Huit-cent-trente deux malades du coronavirus suivent actuellement du traitement d’une durée moyenne de quinze jours et parmi eux se trouvent quarante-deux nouveaux patients annoncés hier. C’est dans le sillage d’une augmentation du nombre de personnes dépistées que la multiplication des nouveaux cas positifs détectés s’inscrit. Pour le cas d’hier, le laboratoire mobile à Toamasina a détecté sept nouveaux porteurs du covid-19 et les trente-cinq restants sont identifiés après analyse de prélèvements à l’Institut Pasteur à Avaradoha, dans la capitale. «Ces quarante-deux nouveaux cas positifs sont localisés dans la région Atsinanana», indique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19. Toamasina, chef-lieu de la région Atsinanana compte trois centres de traitement que sont l’hôpital de Morafeno, le lieu dit Crjs, et le foyer social Canada. Sur l’étendue du territoire national, le dépistage massif n’est pas encore entrepris pour détecter le coronavirus chez la population mais deux tests d’identification du coronavirus-espacés de deux jours-sont appliqués sur les malades en traitement afin de vérifier la disparition du coronavirus chez eux. Pour l’heure, un autre malade vient de se retrouver en état grave.

«Cinq malades en état grave sont pris en charge au CHU de Morafeno à Toamasina, quatre au CHU de Befelatanana, un au CHU d’Andohatapenaka», selon la Pr Vololontiana, qui insiste sur la poursuite de la lutte contre le coronavirus. Vingtet-un guéris sont connus hier dont les dix-neuf ont suivi du traitement médical interne au niveau de l’entreprise Ambatovy même. Les deux autres guéris viennent de quitter l’hôpital de Befelatanana dans la capitale. Deux cent cinquante quatre guéris sont enregistrés jusque-là. La Pr Vololontiana a situé l’évolution de la lutte contre le covid-19 en parlant de «taux de positivité de 7,98%, taux de létalité ou proportion des cas de décès par rapport au nombre de malades, de l’ordre de 0.82% et le taux de guérison affichant 23%». Le dépistage est accentué chez toutes les personnes jugées suspectes. «Les autorités sanitaires comprenant du personnel médical ou des éléments de la brigade d’intervention spéciale font des descentes sur terrain dès qu’il y a un ou plusieurs signalements à la ligne téléphonique 913», d’après la Pr Vololontiana. Le coronavirus ayant déjà fait neuf morts, le personnel soignant passe périodiquement des tests d’identification du covid-19. Les personnes suspectes également visées par ces tests sont les fréquentations antérieures et immédiates des porteurs déclarés du covid-19. Les personnes en difficulté respiratoire ou présentant des symptômes de toux ou de fièvre sont dépistés d’office dès qu’elles sont interceptées où elles vont.13 707 tests dits PCR sont réalisés depuis le début de la pandémie dans l’île afin d’identifier les cas positifs de coronavirus.