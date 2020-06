Défilé militaire – Un effectif réduit à trois mille deux cent hommes

Seules l’armée, la gendarmerie nationale et la police nationale prendront part à la parade du 26 juin. L’avenue de l’indépendance sera bouclée dès le 24 juin.

Les informations se précisent. À l’ap­pro­che de la fête nationale, les responsables dévoilent petit-à-petit le déroulement de la journée de célébration.

La conjoncture sanitaire fait que seul le défilé militaire marquera le 60e anniversaire du retour à l’indé­pendance qui est aussi, celle de la création de l’armée.

Durant un point de presse qu’il a donné, hier, le général Jean-Claude Rabenai­voarivelo, chef d’état-major des armées, a indiqué qu’environ trois mille deux cent trente éléments à pied, défileront durant la parade militaire sur l’avenue de l’indé­pendance à Analakely. Une fois n’est pas coutume, seules l’armée, la gendarmerie nationale et la police nationale défileront, ce 26 juin. Aux éléments à pieds s’ajoutent des hommes à de cent soixante-quatre véhicules motorisés.

Cinq avions CESSNA et trois hélicoptères survoleront l’avenue de l’indépendance, le 26 juin. À l’instar de la parade militaire de l’année passée, il est probable qu’une démonstration de figure aérienne soit prévue, le 26 juin. « Les véhicules qui prendront part au défilé seront essentiellement, les nouvelles acquisitions », ajoute une source au sein du comité d’organisation des festivités d’indépendance.

Restructuration

La source contactée ajoute que le nombre de participants au défilé militaire de cette année, ne serait pas si éloigné de l’effectif des parades précédentes. Seulement, cette fois-ci, il n’y aura pas d’autres corps en dehors des trois composants les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui seront alignés.

Comme martelé depuis quelques jours, le chef d’état-major des armées souligne que la cérémonie militaire est interdite au public. Les règles sanitaires obligent, même les personnalités invitées à assister en direct à la parade sur l’avenue de l’indépendance, seront triées sur le volet.

Sauf changement, le nombre de personnalités qui assisteront au défilé militaire ne devrait pas dépasser les cinquante. Outre Andry Rajoe­lina, président de la Répu­blique, et les autres chefs d’institution, les responsables civils devraient être peu nombreux à Analakely. Le peu de places disponibles seront réservées aux dignitaires militaires, étant donné qu’il s’agit, également, du 60e anniversaire de la Grande muette. Il est rappelé, par ailleurs, que les balades en soirée, avec des lampions seront interdites cette année.

Il n’y aura pas, non plus, de feux d’artifice. Face à la presse, hier, le général Rabe­naivoarivelo a indiqué que tous les points d’entrée de l’avenue de l’indépendance seront bouclés, dès le 24 juin. « Les véhicules motorisés et tous les matériaux nécessaires au défilé seront disposés, ce jour-là », explique-t-il.

Selon des indiscrétions, l’armée devrait profiter de ce défilé pour esquisser le nouveau visage qu’il aura dans le cadre de la restructuration en cours.

Outre les anciens corps qui existent toujours légalement, « les corps de transition et ceux en phase de restructuration devraient, également, prendre part à la parade », confie une source militaire. Il n’est pas à écarter de voir des éléments en mission dans les Zones rurales prioritaires de sécurité (ZRPS), défiler à Analakely. Ces derniers constituent des forces de transition, devant amener à la création de nouvelles bases militaires.

Dans le contexte particulier du moment, éviter que la fête nationale ne devienne un catalyseur de la propagation du coronavirus est le principal souci des organisateurs. Alors que le seul événement officiel à l’affiche se déroulera à huis clos, des programmations audiovisuelles sont prévues pour que les foyers s’imprègnent de l’ambiance des festivités.

«Certes, rien ne vaut la liesse populaire en pareille occasion. Seulement, la santé publique doit primer », déclare la source au sein du comité d’organisation.