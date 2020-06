Appui aux micros entreprises – Douze personnes handicapées soutenues

Renforcer la résilience face à la crise sanitaire et ne laisser personne derrière. Tels sont les objectifs de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Madagascar qui a remis hier au Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap (Cnfppsh) plusieurs lots de dons. Douze entrepreneurs en situation de handicap se sont vus remettre des équipements suivant leurs activités.

Chaque couturier a reçu du tissu, des fers à repasser, des élastiques, une table de coupe, une chaise, du groupe électrogène tandis que ceux qui excellent dans la cuisine ont bénéficié de sac de riz, des bouteilles d’huile et autres condiments entre autres pour leur gargote. Le groupe travaillant dans les énergies a été doté de kits d’énergie solaire.

« Ce soutien me sauve. Je confectionne des draps et des oreillers et durant la période de confinement, je me suis mise à la confection de cache-bouches. Le propriétaire m’a privé d’électricité voilà quatre mois et cela m’a entraînée dans une situation difficile car je me suis trouvée sans ressources. Avec le groupe électrogène, je vais pouvoir reprendre la couture et j’envisage d’écouler mes produits sur le marché de mon quartier », témoigne Sarindra Heriniaina Ramanantenasoa, couturière.

Dotation et relance économique

D’après Mahandrimanana Andrianainarivelo, directeur du Cnfppsh, trente-et-une personnes ont suivi l’année dernière une formation soutenue par l’OIT. « Douze d’entre elles ont pu créer leurs entreprises. D’ailleurs, le centre les encourage à voler de leurs propres ailes. En cette période de crise, elles obtiennent cet appui matériel leur permettant de faire tourner leurs petites entreprises », ajoute-t-il.

L’OIT qui prône le travail décent et la justice sociale collabore ainsi avec les petites entreprises afin d’alléger les obstacles empêchant le développement des projets. « La crise a un impact sur le monde et la chaîne du travail. On recense trois cent cinq millions de chômeurs dans le monde et Madagascar n’échappe pas non plus au phénomène qui touche des groupes spécifiques tels que les femmes, les jeunes, les immigrants et les personnes handicapées. Cette dotation vise la relance de l’emploi et la redynamisation économique pour qu’il n’y ait ni stigmatisation ni discrimination des travailleurs », conclut Coffi Agossou, directeur du bureau de pays de l’OIT pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles. L’organisation n’a pas oublié le personnel et les futurs apprenants du centre en distribuant des cache-bouches et des bidons de gel désinfectant.