RUGBY – ÉLECTION MALAGASY RUGBY – Jean Dorien Sambotody comme candidat unique

Suite à l’appel à la candidature au poste du président du Malagasy Rugby, lancé le 19 avril 2023, les membres de la commission électorale composée d’Angellito Soloan­drianantenaina, Bergette Rasoarivony, Josée Florine Raoilison, Tsilavinjara Hary Lova Ratolodratovo et d’Alain Randriamahazo sur un procès-verbal de réunion au Cercle des Cheminots à Antanimena en date du 5 mai, après contrôle des dossiers déposés à la Commission Électorale du Malagasy Rugby, ont fait retenir un seul candidat. Il s’agit de Jean Dorien Sambotody qui a déposé sa candidature ce 4 mai 2023 à 14h30. Ainsi, la Commission Électorale du Malagasy Rugby a déclaré que « Jean Dorien Sambotody est le seul candidat pour l’élection du président du Malagasy Rugby ». Ce procès-verbal de réunion a été déposé le 8 mai auprès du ministère de la Jeunesse et des sports et a fixé la date de l’élection le samedi 20 mai prochain. Nous avons essayé de demander auprès du ministère de la Jeunesse et des sports pour plus de détail mais personne n’a pas osé s’exprimer sur le sujet. Quant à Marcel Joseph Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, élu à son poste légalement en 2022 à Toliara conteste cette manœuvre et il a donné son avis. « C’est tout simplement une déstabilisation. Que le ministère de la Jeunesse et des sports prenne ses responsabilités. Pourquoi choisir la date de 20 mai qui sera le jour d’ouverture de la coupe d’Afrique que Madagascar va héberger du 20-30 mai au stade Makis à Andohatapenaka. Ce candidat dont je ne cite pas son nom n’est pas un dirigeant sportif car la ligue de Diana n’a fait aucune activité jusqu’à ce jour ».