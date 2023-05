LUTTE CONTRE LE POLIOMYÉLITE -Tous les enfants de moins de 5 ans à vacciner

Le ministère de la Santé publique redouble d’efforts pour éliminer la poliomyélite. Une autre campagne de vaccination contre cette maladie paralysante et mortelle sera organisée, les 16, 17, 18 et 19 mai. Le ministère cible tous les enfants de moins de 5 ans, sur tout le territoire malgache, soit un nombre total d’enfants de cinq millions trois cent soixante-et-onze mille neuf cents. Pour éliminer cette maladie, plus de 95% des enfants de cette tranche d’âge doivent être immunisés. Des agents de santé vont faire du porte-à-porte, iront dans les écoles et les crèches, pour atteindre cet objectif. Madagascar a déjà réussi à éliminer cette maladie, en 2018, après plusieurs campagnes de vaccination. La maladie a ressurgi. Nous avons baissé nos gardes. Plusieurs enfants n’ont pas été vaccinés, depuis l’épidémie de coronavirus. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) rapporte deux cents cas de poliomyélite, notifiés depuis le mois de septembre 2020 jusqu’à aujourd’hui. Cette maladie est invalidante. Lorsqu’on attrape le poliovirus qui provoque la maladie, on risque la paralysie, voire la mort. Elle n’épargnerait personne. « Lorsqu’on n’est pas vacciné ou quand on est sous-vacciné, on risque de développer la maladie. Le vaccin est le seul remède qui nous protège contre la poliomyélite », lancent des techniciens. Le ministère de la Santé publique renforce également les sensibilisations sur la lutte contre la défécation à l’air libre et le lavage des mains pour lutter contre cette maladie.