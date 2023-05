EXPOSITION – « Lamba », un symbole d’identité culturelle

Le « Lamba » est mis en valeur au Musée de la photo Anjohy. Les œuvres de Joseph Razafy, Ramilijaona, Jacques Faublée et d’Emile Pierre datant du XXe siècle y sont exposées depuis le 22 avril jusqu’à maintenant. Les photographies reflètent les codes vestimentaires des Malgaches de l’époque. Aussi, les textiles traditionnels malgaches au marché de cette période ont-ils été pris en photos par ces quatre photographes. Pour les Malgaches, le lamba comme le lambahoany sont un symbole de l’identité culturelle. Des photos prises en noir et blanc font que cette exposition est encore beaucoup plus intéressante. Les coiffures qui ont marqué l’époque sont aussi conservées soigneusement dans ces photographies. À part les photos, des courts métrages évoquant l’histoire du « lamba » attendent les visiteurs du Musée d’Anjohy. Plus de cent photos y sont exposées. Pour les passionnés de la photographie, le jeudi 18 mai, le Musée de la photo ouvrira ses portes de 8 heures à 19 heures. Ce jour-là, les entrées seront gratuites à l’occasion de la célébration de la journée internationale des musées.