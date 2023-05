CULTURE – Filongoabe pour la revalorisation de la culture sakalava

Face aux invasions de différentes cultures dont occidentales et d’autres pays modernes et avancés, la culture sakalava est en passe d’être oubliée et délaissée. Elle risque même de disparaître, à voir le rythme actuel des évolutions des technologies et inondations de la modernisation. Dans cette optique, le président national de l’association, Filogoanben’ny Sakalava eto Madagasikara (FIBESAMA), Tony Christophe Andrianasolo, géographe de formation, a décidé de se lever pour défendre contre cette situation. L’association Fibesama projette de participer à des activités pour revaloriser la culture. Entre autres le festival Koezy qui se déroule tous les ans au mois de juillet à Mahajanga. « Le Fibesama est la seule association leader dans la culture sakalava. Les sakalava possèdent leur propre culture. Le festival est d’envergure internationale. Le but est de démontrer les traditions de la dynastie. Les femmes d’origine sakalava possèdent leur mode vestimentaire et leur coiffure. Les différents styles de coiffure et d’habillement ne correspondent pas à notre culture. Les femmes devaient auparavant s’habiller avec des salovana (genre lambaoany). De plus, on a tendance à ne plus pratiquer les traditions quand on se croise pour se dire bonjour. On se courbe devant les grandes personnes et aînés. Aujourd’hui, la société perd son essence et la valeur des ray aman-dreny. L’éducation des jeunes, des enfants et des jeunes filles dérape. Les parents ont beaucoup d’autorité sur eux tant qu’ils ne sont pas mariés. Actu­ellement, ils ne sont plus maitrisés dès 15 ans. La tradition oblige aussi aux mariés une caravane en charrette et non pas en limousine. Aujourd’hui, ils ont honte de monter en charrette, alors que c’est un us et coutume. Notre culture est vraiment dépassée par la mondialisation. Nous voulons retrouver notre identité et véritable culture », a expliqué le président de Fibesama.