CONCERT – Ludysoa et Nathan reviennent à Antanimena

Un show rythmé, varié et coloré sera donné au CC ESCA Antanimena le 20 mai, par Ludysoa et Nathan.

Selon Nathan, « ce sera un show d’exception ». Vingt-sept morceaux vont être joués samedi prochain dont la chanson intitulée « Malala ». Des chansons qui n’ont pas encore été dévoilées au grand public seront entendues le jour du show. Beaucoup de morceaux composés en malgache vont être joués. Des interprétations de chansons seront au rendez-vous, le jour du spectacle. Le concert durera 2 heures, de 14heures et 30 minutes à 17heures. Ludysoa et Nathan vont se produire au CC Esca Antanimena.

Retour aux sources

« La première scène où on a joué était à Antanimena. Et cela fait déjà 7 ans qu’on n’est pas retourné à Tana. Du coup, c’est une occasion pour nous de faire un retour aux sources » lance Ludysoa. Des musiciens malgaches joueront avec les frère et sœur artistes. Ce samedi 20 mai, Donné Andriambaliha, le joueur de valiha accompagnera Ludysoa et Nathan avec le morceau intitulé « Eny ambanivohitra ». Des artistes surprises viendront animer la scène d’Antanimena. « Un mélange de culture, parce que ce sont de jeunes artistes malgaches venus de l’étranger qui vont jouer. Le but de ce concert est de rehausser cette valeur et cette fierté d’être originaires de Madagascar », lance Olisoa, la mère des deux jeunes artistes. Pour les fans, une rencontre avec le duo est organisée ce samedi 13 mai à la City Ivandry. L’entrée est gratuite pour ce concert de 14 heures à 16 heures.