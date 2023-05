ABUS DE DROGUE – Un ancien sénateur interpellé

Agissant sur mandat de perquisition, la gendarmerie de Mananara Nord a fouillé la maison d’un ancien sénateur, tout étant médecin diplômé d’État à la retraite, dimanche. Elle l’a embarqué et soumis à une enquête. L’ex-membre de la Chambre haute est soupçonné de s’être livré à un trafic d’héroïne. Il aurait également proposé et fait des injections de la drogue, selon des renseignements. Les informations confirmées par les autorités locales et l’autorisation de perquisitionner par le parquet de Maroantsetra ont amené les gendarmes à se rendre à son domicile. Divers objets servant à se piquer à l’héroïne y ont été trouvés. Ils comprennent une seringue à insuline avec cinq couvercles, une marmite miniature pour chauffer la drogue, une seringue DCC, trois briquets, des cotons et deux flacons. Les gendarmes n’ont toutefois découvert aucun morceau d’opioïde chez le principal suspect. Des sources particulières rapportent que des habitants de la ville de Mananara Nord sont devenus accros à l’héroïne et s’en procurent auprès du médecin dont l’interrogatoire ne fait que commencer.