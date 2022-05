Vulnérabilité – Faible couverture de protection sociale

Le taux de couverture de protection sociale est encore faible. La grande majorité des groupes cibles n’en bénéficie pas. Autour de 12 à 15% ont bénéficié de protection sociale régulière, selon la communication, durant le lancement officiel des activités à Antananarivo, dans le cadre de la célébration du mois de la protection sociale, qui s’est tenue à l’hôtel Novotel à Alarobia, hier.

La Banque mondiale souligne un faible budget alloué au programme de protection sociale. Il est de 1%, alors que plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Chez les enfants, 3% bénéficient d’un programme de protection sociale, alors que 83% vivent dans la pauvreté monétaire.

Le ministère de la Popu­lation, de la protection sociale et de la promotion de la femme, est appuyé par les partenaires, pour faire bénéficier au plus grand nombre, les programmes de protection sociale. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), entre autres, offre son appui dans la couverture de la protection sociale, pour s’assurer que les enfants et les plus vulnérables tirent profit des activités.

Pendant ce mois, le ministère de la Population envisage une campagne de plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la responsabilisation de tous les acteurs, au niveau régional, pour la redynamisation du Groupe thématique de la protection sociale, en tant qu’intervenant stratégique dans le développement des programmes de protection sociale.