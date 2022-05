Manjakaray – Un ex-kidnappeur abattu

Les balles ont sifflé aux oreilles à Manjakaray avant-hier aux petites heures. Tombé nez-à-nez dans la pénombre totale avec les forces de police, un multirécidiviste a été abattu. Une arme automatique a été retrouvée sur le défunt après l’accrochage. De visu, il s’agit d’une arme de poing de fabrication artisanale. La boîte chargeur contenait encore quelques munitions. Le défunt n’est pas étranger aux services de police. Entre autres, la brigade criminelle a maintes fois eu des démêlées avec lui. Le quidam a déjà été arrêté pour attaque à main armée et rapts contre rançon selon les informations communiquées par la police nationale.

Les actes mis sur son compte lui ont valu plusieurs condamnations. Traduit devant la justice plus d’une fois pour grand banditisme, le défunt a écopé d’une réclusion à la maison de force de Tsiafahy. Après avoir purgé sa peine, le voilà qui se frotte une fois de plus aux éléments d’intervention de la police. De visu, les quelques années passées en prison ne sont pas venues à bout de sa fougue criminelle. D’après la police, lui et sa bande se sont apprêtés à sévir samedi tôt le matin lorsque l’acte de banditisme qu’ils allaient perpétrer a été pris à contrepied. La fusillade a éclaté vers une heure et demie du matin. Ses comparses ont par ailleurs réussi à s’évanouir dans la nature.