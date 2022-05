Comment l’industrie des paris aide la lutte professionnelle à se développer ?

Aujourd’hui, il est presque possible de parier sur tout et n’importe quel sport. L’objectif étant alors de faire un pronostic sur l’issue d’une rencontre sportive. Les possibilités sont très nombreuses. Vous pouvez faire un pari sur le score, sur le temps de jeu, sur l’écart entre les adversaires, sur le nom du vainqueur et bien d’autres encore. D’ailleurs, si vous ne savez pas comment vous allez pronostiquer, les bookmakers peuvent soumettre les différentes alternatives envisageables. Et vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Il va sans dire que plus la probabilité est improbable, plus le gain que vous pourrez empocher au final est alléchant.

Les meilleurs sites de paris sportifs proposent dorénavant toute une panoplie de disciplines, allant des plus populaires telles que le football aux plus exotiques. Vous pouvez notamment retrouver la lutte professionnelle parmi les sports sur lesquels vous pouvez parier. Avis donc à tous les amateurs de wrestling ou de « catch » ! Actuellement, de plus en plus de casino en ligne payant et un nombre croissant de plateformes de paris suivent les différents évènements mondiaux concernant ce sport. Découvrez à quel point l’industrie des paris influe cette discipline et quels sont les avantages tirés de cette incursion.

La lutte, c’est quoi exactement ?

La lutte est une discipline sportive que l’on peut retrouver à différents niveaux. Il y a bien sûr les rencontres en chair et en os entre les adversaires entraînés. Mais il y a également la possibilité de la retrouver dans des jeux virtuels. Nous parlerons justement de l’incursion de la WWE ou World Wrestling Entertainment dans le monde de la machine a sous en ligne plus tard dans cet article. Mais pour commencer, découvrons ce qu’est la lutte et le catch. Globalement, qu’il s’agisse du bon vieux catch mettant en scène les superstars telles que John Cena ou Randy Orton, ou de la lutte aux Jeux Olympiques, ce sont une seule et même discipline : la lutte.

À l’origine, la lutte met face à face deux adversaires qui s’affrontent afin d’immobiliser son vis-à-vis, le faire abandonner suite à une prise de soumission ou le faire perdre par décompte. Les Américains ont grandement contribué à la popularisation de cette discipline en créant la WWE. Cette association vise à apporter une dimension médiatique à ce sport en apportant une touche scénaristique aux combats.

Ainsi, les superstars du catch sont nées, avec les légendaires Undertaker, Triple H ou encore John Cena. Les combats se déroulent dans un ring entouré de cordes et les catcheurs peuvent parfois se donner des coups de chaises, de tables et d’échelles pour rendre les combats plus spectaculaires.

Jusqu’à aujourd’hui, cette version américaine demeure encore celle qui bénéficie de la plus grande popularité au monde. L’on peut aller jusqu’à dire qu’elle éclipse quasiment la lutte basique comme celle que l’on retrouve dans les compétitions olympiques.

Le catch, un sport de divertissement, de spectacle, mais surtout de paris

Wrestlemania, Royal Rumble et autres sont autant d’évènements annuels qui sont fortement médiatisés dans le monde du catch. Les organisateurs proposent des scénarios uniques et des combats épiques durant ces évènements afin d’attirer au maximum l’attention des fans inconditionnels.

La raison d’une telle médiatisation est avant tout le spectacle. Ces grands évènements servent à attirer les spectateurs qui vont payer leurs billets pour assister directement aux shows. Les téléspectateurs, quant à eux, vont assister à ces « Pay-Per-View » qui sont retransmis uniquement sur des chaînes payantes.

Mais un des véritables objectifs de ces évènements tant médiatisés, ce sont les paris. Une annonce forte d’un match pour le titre de champion du monde entre 2 superstars attirera autant les bookmakers que les parieurs.

Les principaux « Pay-Per-View » sur le calendrier annuel de la lutte professionnelle américaine

Les Pay-Per-View sont des évènements à ne surtout pas manquer pour les fans de catch et constituent des occasions pour les parieurs de miser de grosses sommes et aussi de gagner gros. Voici quelques-uns des principaux évènements à suivre tout au long de l’année au sein de la WWE :

Le Royal Rumble ;

L’Elimination Chambers ;

Extreme Rules ;

Money in the Bank ;

Clash of Champions ;

Hell in a Cell ;

Survivor Series ;

TLC : Tables, Ladders and Chairs ;

Wrestlemania ;

SummerSlam.

Ces évènements proposent généralement des « Main Events » mettant en jeu le titre de champion du monde.

Le catch, un sport figurant parmi les plus appréciés du monde

Si le monde des paris sportifs s’intéresse tant à la lutte professionnelle, plus précisément à la WWE, c’est à cause de l’engouement du public pour ce divertissement. Le catch tel que nous le connaissons a été lancé dès le milieu des années 1950, sous l’appellation Capitol Wrestling Corporation ou CWC. Ce n’est qu’au début des années 2000 que le nom WWE lui est attribué.

Durant ces plusieurs décennies d’existence, le catch américain a su conquérir le cœur des adeptes en mêlant aux combats des scénarios particuliers et des effets spéciaux. Les athlètes sont aussi bien comédiens que lutteurs et jouent le jeu dans des affrontements spectaculaires.

Pour vous donner un aperçu de cet amour que porte le public pour le catch, figurez-vous que le Wrestlemania 38 qui s’est déroulé en avril 2022 a battu des records d’audience. En effet, le show a enregistré plus d’un milliard de vues des vidéos retransmettant l’évènement. Cela a dépassé de loin le Superbowl avec près de 600 millions de vues et qui est l’évènement sportif majeur aux Etats-Unis. La durée totale de visionnage des vidéos relatives à Wrestlemania 38 est de 13,1 millions d’heures, contre 3,6 millions pour le Superbowl. Ces chiffres sont quelques illustrations de l’attachement des jeunes et moins jeunes pour le catch.

Quel est l’intérêt de l’industrie des paris sportifs envers le catch ?

Pourquoi les opérateurs de paris sportifs s’intéressent à la lutte et plus précisément au catch ? Voici les principaux avantages qu’ils tirent de ce partenariat.

Une opportunité de diversifier les offres

Aujourd’hui, les sites de paris sportifs se comptent par centaines, voire par milliers à travers le monde. Autant vous dire que la concurrence est rude dans cette industrie. La meilleure manière de se démarquer des autres, c’est de diversifier ses offres de paris. Globalement, plus un site compte de disciplines sportives, mieux c’est pour son image vis-à-vis des clients.

Le catch figure parmi l’une des pratiques qui s’intègrent très bien aux paris. En effet, le public a la possibilité de pronostiquer sur différentes sortes d’événements. Avant même que les rencontres ne soient programmées, il est par exemple possible de faire un pari sur les adversaires qui vont s’affronter. Ensuite, viennent les pronostics « habituels » comme le temps que va prendre le combat, le lutteur qui va prendre le dessus en premier, celui qui va faire une remontée inattendue. Et cela n’est qu’un aperçu des événements envisageables avec ce sport.

Le catch, un sport mondialement connu

Ensuite, comme nous avons pu le voir plus haut, le catch est un divertissement mondialement connu. Ce sport est un excellent moyen pour faire de la publicité. En sponsorisant un évènement en particulier, une société de paris sportifs a l’occasion de booster sa visibilité.

Les rencontres sont retransmis dans un grand nombre de pays à travers le monde et les fans se comptent par centaines de millions. Ils sont nombreux à se donner rendez-vous devant le petit écran chaque fois que des matadors de la lutte professionnelle ont l’opportunité de s’affronter.

Une opportunité d’attirer davantage de clients

Qui dit popularité du catch dit des fans qui se comptent par centaines de millions à travers le monde. Tous ces inconditionnels représentent des utilisateurs potentiels du site de paris sportifs, donc une clientèle probable. Il est intéressant de miser sur une valeur sûre telle que le catch pour agrandir sa communauté d’utilisateurs.

Quelle est l’apport de l’industrie des paris sportifs pour la lutte professionnelle ?

En contrepartie, les opérateurs de paris sportifs apportent leur part de contribution dans le monde de la lutte professionnelle. Voici les principaux avantages que cette discipline tire de l’industrie des jeux d’argent.

Des partenariats éventuels

En s’immisçant de plus en plus dans la lutte professionnelle, des partenariats viennent à s’établir entre les opérateurs de jeux d’argent et cette discipline. Par exemple, la WWE a contracté un accord de partenariat avec DraftKings, une société de paris sportifs. Ce partenariat évoque un sponsoring des évènements de la WWE et un accès exclusif aux ressources multimédias du catch américain.

Une visibilité optimisée

Les jeux d’argent étant de plus en plus popularisés, ces opérateurs représentent une opportunité pour la discipline de lutte professionnelle de se démocratiser et de se faire davantage connaître. Si la WWE est mondialement connue, les autres formes de lutte sont à la traine, et un coup de boost venant de l’industrie des paris sportifs serait le bienvenu.

Développement de la discipline

Tous ces impacts positifs ne manquent pas de bénéficier à la discipline de lutte professionnelle qui ne manquera pas de se développer. Grâce à une meilleure visibilité boostée par les paris sportifs, le public va faire plus ample connaissance avec ce sport.

Beaucoup de personnes pourront alors envisager de se mettre à ce sport. Cela va produire alors un cycle vertueux. Effectivement, plus il y aura de personnes qui pratiquent cette discipline, plus cette dernière pourra évoluer à travers le monde. La communauté va alors s’élargir et les événements et rencontres seront toujours plus nombreux. Les fédérations pourront s’élargir et accueillir des sportifs toujours plus talentueux.

Et justement, la visibilité de la lutte professionnelle attirera l’attention de graines de champions qui n’hésiteront plus à intégrer cet univers. L’on peut dire que tout l’engrenage est bénéfique pour la discipline. Le développement de celle-ci peut se faire à plusieurs niveaux : les lutteurs en herbe pourront se dévoiler, les professionnels s’améliorent et trouvent plus facilement des sponsors, les fédérations gagnent en crédibilité, le sport assoie sa légitimité.

La WWE de plus en plus popularisée sur les sites de paris sportifs

Jusqu’à récemment, il existait peu de plateformes permettant de réaliser des paris sur le catch. Nous pouvons notamment citer BetWrestling qui est un des géants dans le domaine. Ce n’est que plus tard que d’autres opérateurs ont tenté l’aventure. Il s’agit entre autres de Paris-catch ou de Sports.Unibet et bien d’autres enseignes.

Toutefois, cette démocratisation des paris sur le catch en particulier a mis du temps à décoller. Vous verrez plus bas les raisons de cette hésitation. Quoi qu’il en soit, de plus en plus de sites proposent aujourd’hui cette catégorie dans leur catalogue au plus grand plaisir des fans.

Qu’en est-il de la lutte traditionnelle olympique ?

La lutte traditionnelle, quant à elle, peine encore à se populariser auprès des enseignes de paris sportifs. La raison est que la discipline est peu connue. Pour preuve, pouvez-vous citer 3 noms de champions en lutte sans faire des recherches sur Internet ? La réponse est probablement non.

La lutte est un sport encore très fermé malgré le fait qu’elle ait été pratiquée depuis la nuit des temps. C’est pour cette raison qu’elle pourrait tirer profit d’une incursion progressive des opérateurs de paris sportifs. Ce sera un moyen pour cette discipline de se faire connaître un peu plus et d’obtenir des partenariats pouvant la propulser sur le plan médiatique et financier.

D’ailleurs, les fédérations nationales de lutte tentent de populariser au maximum cette discipline en l’intégrant dans le cursus des étudiants. Cela permet d’inculquer aux jeunes l’amour pour ce sport. Durant les compétitions olympiques, la lutte est également diffusée du mieux possible par les chaînes télévisées en direct et ne sont plus délaissées comme il y a de cela quelques années.

Quelques blocages majeurs entre le catch et les jeux d’argent

Comme évoqué précédemment, il existe de nombreux facteurs de blocage qui empêchent l’industrie des paris sportifs de s’associer pleinement au monde de la lutte professionnelle, plus précisément du catch. Cette version américaine est plus souvent relatée dans cet article étant donné qu’il s’agit de la forme de lutte la plus populaire dans le monde. Voici les principaux obstacles auxquels les deux institutions font face.

Des résultats définis à l’avance

Ce n’est sans doute pas une surprise pour les fans inconditionnels, mais la WWE a détourné le côté compétitif du catch au profit de l’aspect spectaculaire. Les catcheurs sont devenus plus acteurs qu’athlètes et suivent des scénarios bien définis afin d’attirer l’attention du public.

Une superstar idole de tous corrigée par une bande de méchants sur le ring, puis qui renverse la situation en leur assénant des coups de chaise en métal pour ensuite remporter le match, ce genre de scénario est établi d’avance, de sorte que le vainqueur soit connu avant même que le match ne débute.

Cela rend l’équité recherchée dans les paris assez difficile à établir concernant le catch. Ceux qui suivent ce sport depuis des dizaines d’années peuvent prédire à l’avance le scénario et se trompent rarement, contrairement aux matchs de foot où rien n’est joué d’avance, même si un favori se dessine clairement.

De ce fait, il semble risqué pour les bookmakers de se lancer dans un tel sport où les scénaristes définissent le vainqueur avant même le commencement du match.

Une combinaison inadaptée de divertissement pour tous et jeux d’argent

Le catch a pour vocation de divertir des millions de fans à travers le monde. C’est même la raison pour laquelle des scénarios sont mis en place afin d’orner les combats et cibler le côté sentimental des spectateurs et téléspectateurs.

Ce but divertissant peut être inadéquat avec les jeux d’argent. En effet, un public de tout âge est visé par la WWE, allant des enfants aux plus âgés. Une trop grande incursion des paris sportifs dans cette discipline risquerait de nuire à l’image du catch et inciter tout un chacun à s’adonner aux jeux d’argent qui peuvent entraîner une dépendance et un endettement.

Cette incompatibilité rend difficile la popularisation du catch dans les sites de paris sportifs et inversement.

Quand le catch se lance dans les machines à sous

Toujours dans le domaine des jeux d’argent, mais du côté des machines à sous, il a été annoncé en 2019 le partenariat entre la WWE et Bluberi, un éditeur de machines à sous. Le but de cette association était de lancer la première machine à sous ayant pour thématique la WWE, et mettant en avant les superstars telles que John Cena, Triple H ou Roman Reigns. Les machines à sous devraient être présentes dans de nombreux casinos des Etats-Unis.

En ce qui concerne les casinos en ligne, la WWE a annoncé un partenariat avec le célèbre développeur de jeux Microgaming pour le lancement d’une machine à sous du nom de WWE Legends : Link & Win.

Il s’agit d’un titre sorti à la fin de l’année 2021 et qui met en avant les stars de la WWE. Fidèle à ses habitudes, Microgaming propose un jeu d’excellente qualité avec de multiples bonus et de nombreuses possibilités de gains.

Conclusion

D’après ce que nous avons pu voir, l’industrie des paris sportifs touche de plus en plus la lutte professionnelle. Certes, il existe certaines divergences d’idées et ainsi que de nombreux obstacles. Quoi qu’il en soit, les deux entités semblent se diriger progressivement vers une association de longue date.

En effet, une collaboration entre les deux mondes ne pourrait être que bénéfique pour les deux ? D’un côté, les bookmakers ont l’occasion de diversifier leur catalogue de disciplines sportives et de paris. D’un autre, la lutte a l’occasion d’étendre sa visibilité, surtout grâce aux paris en ligne. En effet, Internet brise toutes les frontières et un public toujours plus nombreux pourra faire connaissance avec le catch et toutes ses déclinaisons. Et même si l’issue est souvent déjà connue pour certaines rencontres, le public peut quand même deviner ce qui va se passer. Il va alors falloir trouver un terrain d’entente et surtout une réglementation pour que tout puisse se passer dans les meilleures conditions, malgré cette contrainte.

Dans tous les cas, force est de constater que l’incursion des opérateurs de jeux d’argent a réussi à presque pratiquement tous les sports. Il n’y a pas de raison pour que la lutte fasse exception à cette règle ? Selon nous, ce n’est qu’une question de temps avant que le mariage ne soit total entre les deux. Dans un avenir proche, les paris sportifs devraient contribuer à développer la lutte professionnelle, notamment à travers les publicités et les partenariats. Cela profitera aussi bien à la discipline dans sa globalité, mais également aux joueurs.