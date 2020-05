Tourisme – Décès du principal fondateur de l’ORTANA

Gilbert Ramonjy Rabe­daoro s’en est allé, jeudi dernier, suite à une longue maladie. Il était le principal fondateur de l’Office régional du tourisme d’Antana­narivo (ORTANA) et y avait été PCA de 2004 à 2009. Le comité du Tourisme regroupant les associations professionnelles du tourisme, devenu Office régional du Tourisme par la suite, a été lancé et dynamisé par Gilbert Ramonjy Rabedaoro, alors, proprié­taire de l’hôtel GV&INN à Antananarivo. « La grande famille de l’ORTANA ressent un grand vide ainsi qu’une profonde tristesse à la perte de celui qui a été le catalyseur de la destination Anala­manga. Un des bâtisseurs des PME en hôtellerie, il n’avait pas ménagé ses efforts et a mis toutes ses compétences au service du développement de la promotion du Tourisme », affirment les membres de l’ORTANA. Les témoignages de sympathie et de soutien à sa famille et ses proches fusent de toute part. Le professionnel du tourisme qu’il avait été, inspire le respect et l’admiration de par ses qualités. La dépouille de Gilbert Ramonjy Rabedaoro sera amenée à Manandriana Avara­drano dimanche prochain.