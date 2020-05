Santé Mère-Enfant – Les sages-femmes développent leur compétence

Vers le professionnalisme. Bon nombre de jeunes se ruent vers la formation de sages femmes. Plusieurs d’entre elles ne bénéficient pas de stage adéquat et intègrent déjà le monde de travail. Pour les appuyer dans le développement de compétences, l’Ordre national des sages femmes de Madagascar (ONSFM) a créé un lieu de développement de compétence (LDC). Selon Oméga Razafindraibe, présidente de l’ONSFM, toutes les sages femmes, qu’elles soient jeunes ou déjà chevronnées, peuvent y accéder. Les nouvelles techniques de médecine évoluent. « Plusieurs complications peuvent subvenir durant l’accouchement. Les plus fréquentes en sont l’augmentation de la tension artérielle, la malaria, l’asphyxie chez les bébés. Les sages-femmes ne doivent pas tarder ou penser trop, mais savent déjà les gestes adéquats pour sauver la vie de l’enfant et de la mère », explique-t-elle.

Au moins une apprentie sage-femme arrive à effectuer cinquante accouchements avant de travailler. Les stages dans les milieux ruraux sont encouragés. « à notre époque, les sages-femmes en formation étaient encore très peu alors nous avons pu profiter des stages. Nous avons atteint environ trois cents accouchements avant de travailler vraiment. Vu le nombre actuel des établissements, ainsi que les jeunes qui s’y intéressent, les lieux de stages sont encombrés surtout pour les hôpitaux publics. La plupart d’entre elles ont plus d’avantage en campagne. Au moins, une apprentie arrive à exécuter cinquante à cent accouchements avant d’entamer le métier dans un centre de santé ou des hôpitaux », explique Marie Bernadette Raharisoa, secrétaire général de l’Ordre national des sages-femmes à Madagascar.