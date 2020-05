Responsabilité sociétale – La plateforme humanitaire du privé au bilan

Stress test grandeur nature pour les stratégies et politique de responsabilité sociale des entreprises, la pandémie continue de fédérer tous les acteurs du secteur privé ayant encore les ressources pour contribuer dans la lutte. À l’instar de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP) de Madagascar qui a présenté, hier, au centre de commandement de Mamory, l’ensemble des actions entre­prises par ces opérateurs en réponse au Covid-19. « Longtemps considérée comme un simple bonus, la Respon­sabilité sociétale d’entreprise (RSE) fait une fois de plus la preuve de son utilité en cette période de crise. Pour ne citer que la mise en place d’un recueil d’informations dans le secteur du transport sur les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés ainsi que la cartographie du secteur privé dans le cadre de la réponse aux épidémies », explique un membre de la plateforme. La PHSP regroupe les acteurs du secteur privé de divers horizons et coordonne leurs actions tant dans l’humanitaire que le développement.

Depuis le début des cas confirmés de covid-19 sur le territoire, des budgets de plus de cent quatre-vingt mille dollars ont été alloués par ces membres sur des campagnes de sensibilisation au Covid-19 ou encore dans l’installation d’équipements connectés dans certain centre de commandement ainsi que des institutions publiques.