Relance post-crise – Un politicien tend la main

Fetison Rakoto Andria­nirina, président du parti Renouveau pour une démocratie sociale fait appel aux forces vives du pays pour se pencher sérieusement sur la relance économique et sociale post-Covid-19. Il lance une « concertation élargie » pour rassembler les initiatives enregistrées mais encore éparpillées actuellement. « Il s’agit d’une initiative devant servir d’une base qui paraît raisonnable et de bon aloi, apte à garantir une issue favorable et mutuellement satisfaisante », souligne-t-il dans son mémorandum. Les membres de la société civile, les savants, les scientifiques, les chercheurs et enseignants chercheurs, les économistes, les syndicats, les ingénieurs, les techniciens, les autorités religieuses et autorités traditionnelles des régions et les divers mouvements politiques sont appelés par le politicien. Il voit un devoir de reconstruction et des manifestations d’intérêt et de propositions de solutions en vue de l’établissement d’un Plan d’urgence post-Covid-19 sont plus qu’importantes et urgentes. Plus pratiquement, il propose la mise en place d’une plateforme numérique pour des réactions à court et à moyen terme. Son mémorandum parle également de la mise en place d’une commission composée de 36 membres experts issus de plusieurs domaines qui accouchera d’un ensemble de mesures concrètes. À son idée, le plan sera soumis au président de la République, passera sous l’observation du parlement pour les modalités de mise en œuvre.