Musique – Live de The Dizzy Brains sur le facebook IFM Madagascar

Culture à domicile. Pour garder le contact avec le public pendant le confinement et histoire de faire secouer un peu les têtes avec plaisir tout en suivant les règles barrières, l’Institut français de Madagascar ou IFM à Analakely diffusera en direct sur sa page facebook IFMMadagascar un concert du groupe The Dizzy Brains, aujourd’hui samedi 9 mai à 10 heures.

« Il est temps de covider nos cerveaux étourdis. Nous avons opté pour ce groupe qui a fait ses preuves ici et ailleurs avec son style de musique énergétique. Nous avons déployé les moyens adéquats pour que le plaisir de l’apprécier soit intact malgré la diffusion via facebook. Ce concert sera le premier d’une série d’autres que l’IFM propose pour garder le contact avec son public», explique Christelle Ramanandraitsiory, chargée de communication de l’IFM. En plus des mesures de sécurité, ce concept présente des avantages. Chacun peut se créer un confort ou une ambiance chez soi pour suivre les concerts de leurs idoles. Cela permet aussi de faire découvrir à certaines personnes, à moindre frais, d’autres artistes qu’elles connaissent moins.

Eddy et sa bande se réjouiront d’offrir une heure de show non-stop à cette occasion. Le groupe The Dizzy Brains éprouve un immense plaisir de communier autrement avec ses inconditionnels. « Nous allons vous montrer à quel point vous nous avez manqués. Nous traversons tous une période difficile en ce moment, et la musique aide à garder la morale dans une telle situation. Nous vous offrirons les meilleurs de nous-mêmes. Il y aura des surprises », précisent les quatre membres de The Dizzy Brains. « Les cactus », « Noana be », « Distorsion man», et bien d’autres de leurs morceaux feront de nouveau des effets explosifs et des heureux sur la page facebook de l’IFM.