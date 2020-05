Hausse des cas et tirs nourris sur le CVO – Coïncidence ou attaques orchestrées ?

L’État a ordonné une contre expertise des tests effectués par l’Institut Pasteur. La hausse subite du nombre de cas positifs au coronavirus suscite le doute.

Trente-cinq cas en une seule journée. Soixante-sept nouveaux cas en 48 heures selon l’OMS. Un record absolu depuis le début de l’épidémie.

Alors que l’État vient de procéder à un déconfinement partiel vu que le nombre de guéris se rapprochait du nombre total des malades, qu’aucun décès n’a été signalé, et surtout que la tisane de l’IMRA, Covid-Organics commence à faire ses preuves dans la prévention et le traitement du coronavirus, les résultats des tests effectués par l’Institut Pasteur ont jeté un froid dans le dos. Ils surviennent à un moment où on s’y attendait le moins.

De zéro à quatre cas par jour, on est passé à un pic. On croyait avoir maîtrisé la propagation du coronavirus.

Mais les chiffres ont laissé l’État sceptique et incrédule. L’écart et le bond sont trop importants pour être crédibles. Certes, les gestes barrières ne sont pas toujours respectés, de même que le confinement mais l’explosion de cas positifs a de quoi être estomaqué.

Le président de la Répu­blique Andry Rajoelina a du coup ordonné une contre expertise des trente-deux cas positifs annoncés par l’OMS. Une enquête a été ouverte et selon le porte-parole du gouvernement, Lalatiana Rakotondrazafy Andrianton­garivo, l’État ira jusqu’au bout pour découvrir la vérité.

Cette confusion dans les résultats arrive au même moment que plusieurs déclarations attaquant le Covid-Organics, le remède malgache contre le coronavirus. Aussi curieux que cela puisse paraître, l’OMS figure en tête des détracteurs de la tisane de l’IMRA. L’OMS avait fait une déclaration controversée au début de l’épidémie annonçant deux millions de victimes probables du coronavirus à Madagascar avant de lénifier le sens de sa déclaration.

Rappel à l’ordre

Puis son représentant n’a pas assisté au lancement du Covid-Organics. L’OMS a par la suite annoncé que la tisane de l’IMRA n’a pas eu sa caution avant de revoir sa position en affirmant son soutien à la médecine traditionnelle en Afrique et reconnaissant que l’artemisia pourrait être une voie dans le traitement du coronavirus.

Et avant-hier, l’OMS a adressé un sévère rappel à l’ordre aux dirigeants africains dans la course au remède du coronavirus.

Outre l’OMS, la Cedeao dont les pays membres ont eu la primeur du CVO, a démenti en avoir commandé. La presse internationale ne se prive pas non plus de dénigrer le CVO à l’image d’un article paru dans Le Figaro hier qualifiant la tisane de l’IMRA de dangereuse.

Avec plusieurs milliers de cas et pourquoi pas des morts, on prouverait que le CVO est totalement inefficace. CQFD.

Il fallait s’y attendre. Le Covid-Organics ne fera pas que des heureux. Son succès, même relatif pour le moment, auprès de nom­breux pays africains constitue une sérieuse menace pour l’industrie pharmaceutique internationale. Certes, des procédures auraient dû être respectées mais est-ce aussi important si le CVO peut être la panacée à cette pandémie?

Devra-t-on attendre les résultats des essais en laboratoire et cliniques pour sauver des vies alors que personne, aucun pays n’a une solution ?

Il serait difficile de ne pas le reconnaître si Mada­gascar arrive à maîtriser l’épi­démie jusqu’à la fin. Mais il est aberrant que le pays le plus pauvre du monde vienne en sauveur de l’humanité. Autant donc tout faire pour que cela ne soit pas le cas. On ne demande qu’à se tromper bien évidemment.