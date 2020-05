Éducation – Taux d’absence élevé dans les écoles privées

Des parents n’ont plus envoyé leurs enfants en classe par peur de propa – gation du coronavirus. Des écoles privées risquent de fermer leurs portes.

La fermeture d’école est imminente pour la semaine prochaine. Des coups de téléphone ne cessent de retentir dans le bureau de l’Office national des écoles privées. Des propriétaires d’écoles menacent de fermer à cause de la multiplication de cas contact chez les enfants.

Bon nombre de parents ont décidé de ne plus envoyer leurs enfants en classe. Le taux d’absence grimpe. « Suite à la situation d’avant-hier, il est sûr que bon nombre d’écoles fermeront leurs portes lundi. C’est pour le moment dans le Grand Tanà. Les élèves des classes de 7ème en sont les plus concernés à cause de cas contact du coronavirus qui se multiplient. Ce phénomène ne date pas d’hier, car lors de la reprise des cours, 10 à 15% des élèves seulement sont revenus en classe. Suite à l’annonce de cas contact à Alarobia Amboniloha, le nombre d’élèves en classe diminuent constamment, hier. C’est la tendance depuis hier et avant-hier. Normalement, les écoles privées n’ont pas besoin d’une permission spéciale pour fermer leurs écoles », explique Marcellin Tsarasidy, directeur de l’Office national des écoles privées.

Libre choix

Les écoles privées sont libres de leur décision. Certains déclarent continuer les études la semaine prochaine, car les mesures sanitaires sont toujours respectées et aucun parent n’a réclamé quoi que ce soit, jusqu’à maintenant. « Nous avons toujours pensé à continuer la scolarité, car l’école ne se situe pas près des endroits où des personnes ont été contaminés par le coronavirus. Les mesures sanitaires suivent les normes. Nous utilisons de l’eau de javel pour assainir les salles de classe. Il existe aussi les bornes fontaines pour le lavage des mains. Aucune absence n’est enregistrée depuis la reprise des cours faute de coronavirus. Aucune plainte des parents n’est reçue », affirme Nadia, directrice d’une école privée à Ambohitrakely.

Dès le début de la reprise des cours, les écoles privées, que ce soient confessionnelles ou pas, ont laissé libre choix aux parents. Les mesures sanitaires sont toutes mises en place, mais les parents n’étaient pas forcés d’envoyer leurs enfants.

Certains ont hésité si les mesures sont respectées. Actuellement, des écoles envoient des lettres d’engagement auprès des parents. « J’ai reçu aujourd’hui une petite lettre à remplir mentionnant que les parents acceptent que leurs enfants étudient. J’étais surpris », raconte un père d’élève d’une école à Analamahitsy. Or bon nombre de parents pourraient également s’y engager. Certains préfèrent une année blanche que de voir leurs enfants attrapant le coronavirus.