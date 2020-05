Confusion sur les testes – Le Covid-19 à revérifier sur quarante-six personnes

À la suite de la révélation de soixante-sept cas de coronavirus à Madagascar par l’OMS contrairement aux trente-cinq cas officiellement annoncés hier, quatre cas positifs sont confirmés.

Confirmation officielle attendue pour dissiper les doutes. Du fait de l’absence de cas de guérison en soixante-douze heures consécutives, les trente-cinq cas positifs annoncés jeudi, seront revérifiés afin de confirmer ou non la prévalence du coronavirus. Même si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ramené à trente-cinq personnes le nombre de nouveaux porteurs du Covid-19, après avoir révélé soixante-sept cas totalisés au 6 mai, l’État intervient en tablant sur « l’impossibilité de conclure à l’existence du coronavirus chez trente-deux autres personnes malgré l’annonce des trente-cinq cas positifs détectés ».

Les autorités démentent l’existence de soixante-sept nouveaux malades du coronavirus totalisés avant-hier et annoncent l’option pour la remise des trente-cinq cas positifs signalés à un second test d’identification du Covid-19. « Sur les soixante-sept cas de coronavirus rapportés par l’OMS en parallèle à la révélation officielle de trente-cinq cas, les trente-deux cas n’ont pas du tout été confirmés. Sur ces cas douteux qui n’ont donc pas été publiés, vingt-et-un sont repassés au test et quatre cas positifs sont détectés », affirme la Pr Hanta Marie Danielle, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19.

Avec onze personnes restantes à tester à nouveau par une plateforme technique commune, déployée conjointe ment par le ministère de la Santé, l’Institut Pasteur de Madagascar, le Centre d’infectiologie Charles Mérieux implanté à l’Université d’Antananarivo, le résultat exact des tests à refaire sur les trente-cinq nouveaux malades déclarés jeudi est attendu. Au total, quarante-six personnes sont soumises à un test supplémentaire afin de déduire le nombre véritables des porteurs du coronavirus ces dernières quarante-huit heures. En précisant la détection des trente-cinq malades au 5 mai à la télévision nationale, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana fait implicitement état d’un retard dans la disponibilité à jour des résultats de tests alors que l’OMS a apparemment pris une longueur d’avance dans la récupération du nombre de cas positifs.

Face au tollé général occasionné par la publication quasi simultanée de chiffres différents en une même journée par une autorité nationale et une instance internationale, l’ordre public s’expose au danger. Avec une reprise du confinement de plus en plus optée par des personnes et des parents qui décident de ne plus envoyer leurs enfants à l’école, l’exactitude des cas de coronavirus publiquement annoncés est sollicitée. En sa qualité de porte-parole du gouvernement, la ministre Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo parle de « l’ouverture d’une enquête ».