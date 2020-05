Circuit financier – Le sauvetage des banques s’amorce

Un premier trimestre de déclin pour les activités économiques entraîne le refinancement des banques.

Éclaircie dans l’impasse. Hier, dans le cadre de la revue semestrielle de la politique monétaire, la Banky Foiben’i Madagasikara, Banque centrale, dresse le bilan d’un environnement économique et financier en crise. À côté du déficit public en raison des recettes de l’État revues à la baisse, le dernier montant soit 166 millions de dollars américains, ou 630 800 000 000 ariary, obtenu de la facilité élargie de crédit octroyée par le FMI ou Fonds monétaire international , est restitué à l’État par la Banky Foiben’i Madagasikara ou BFM. Celle-ci mène sa réforme structurelle grâce aux financements obtenus dans le cadre de la facilité élargie de crédit ou FEC.

Devant l’État dépouillé progressivement de ses moyens de survie faute de recettes suffisantes recouvrées, les banques vers lesquelles accourent actuellement les particuliers et les entreprises en difficulté financière, essuient délicatement la crise liée au court-circuit économique à cause du Covid-19. Tandis que plusieurs débiteurs n’arrivent plus à s’acquitter de leurs emprunts auprès des banques en raison de l’instabilité financière en continu, les réserves obligatoires de ces banques au niveau de la BFM bénéficient d’une déduction des échéances de crédit rééchelonnées. Cette mesure rapportée dans un communiqué officiel, hier, mentionne en même temps, le maintien du niveau des instruments de politique monétaire. Restent inchangés au niveau de la BFM malgré la crise sanitaire, le coefficient des réserves obligatoires fixé à 13 %, le taux de facilités de dépôt fixé à 0,9%, le taux de facilités de prêt à 5,3%. Les banques contractent des prêts à la Banque centrale et y font le dépôt de leurs liquidités également.

Décroissance

Le rétablissement de la solvabilité des particuliers et des entreprises qui empruntent auprès des banques ou qui ont du mal à restituer les prêts reste encore conditionnel. « Le refinancement auprès de la BFM avec une maturité pouvant aller jusqu’à trois ans ainsi que la possibilité d’acceptation par la BFM de titres de créances privés en garantie des refinancements des banques », constituent les mesures en cours adoptées par la Banque centrale. La revue semestrielle de la politique monétaire permet à la Banque centrale de réitérer sa position depuis le début de la crise sanitaire en rappelant hier qu’elle « continuera d’assurer la liquidité sur les marchés monétaires et des changes ».

Nonobstant l’accessibilité de la Banque centrale vis-à-vis des banques primaires qui restent toutes fonctionnelles, l’économie nationale sombre avec un taux de croissance estimé cette année à 1,2% seulement. Parmi les clients des banques figurent les opérateurs de tous les secteurs. Or le communiqué à l’issue de la réunion du comité monétaire de la banque centrale esquisse une récession. Si le secteur secondaire maintient une croissance de 2.2% contre 7.4%, le secteur tertiaire connaitrait un repli de 0.5% cette année contre une prévision de croissance de 5.2%.­