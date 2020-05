Antananarivo – « Vatsy Tsinjo » pour trois mille enseignants

Coup de pouce pour les enseignants. La distribution du « Vatsy tsinjo » se poursuit dans les établissements scolaires publics de la Circons­cription scolaire (Cisco) de la ville d’Antana­narivo. Trois mille deux cents enseignants ont été regroupés par Zone d’administration et pédagogique (Zap), hier, pour recevoir leur part. « L’état ne nous a pas oublié. Il a répondu à nos besoins, à travers l’association Fitia, présidée par Mialy Rajoelina, l’épouse du chef d’état. Nous remercions le président de la République », a déclaré Iarin­tsam­batra Rijasoa Andria­manana Josoa, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel. Elle a honoré de sa présence la distribution à Analamahitsy, où cinq cent soixante treize enseignants de la Zap cinq, ont reçu cette aide de l’état.

Reconnaissance

Ces enseignants des classes d’examen ont reçu des produits de première nécessité, à savoir du riz, des légumineuses, de l’huile, du sucre, du sel et du savon. Trois masques et un sachet familial de Covid-organics ont été, également, distribués. « Les enseignants des établissements scolaires publics font aussi face aux impacts de cette crise qui affecte toute la population. La raison principale de cette donation est de les aider et de les encourager pour avoir repris volontairement leur poste pour enseigner les élèves en classe d’examen », enchaîne le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel, Herimanana Razafimahefa.

La Première dame, Mialy Rajoelina a remis en mains propre les « Vatsy tsinjo », réservés aux enseignants des classes d’examen, lors du lancement officiel de cette action dans quatre établissements scolaires de la ville d’Antananarivo, le 27 avril. Elle voulait montrer sa reconnaissance pour l’intensité des efforts que les enseignants fournissent. L’appro­visionnement des enseignants des autres établissements scolaires publics des autres Cisco serait en vue.