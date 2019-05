Tsimbazaza – Un bloc de rocher menace

Vingt toits sont obligés de plier bagage face à la menace d’un bloc de rocher du fokontany de Tsarafaritra. Des travaux ont été déjà entamés en ce sens.

Un rocher menace de tomber entre Ambohi­potsy et Andoharano Tsimbazaza, au niveau du fokontany de Tsarafaritra. Ainsi environ soixante-dix personnes sont contraintes d’évacuer les lieux dans les plus brefs délais. « Environ vingt ménages doivent déménager selon nos recensements puisqu’un rocher menace de tomber à tout moment », indique Lupin Raems Rasamoeliniaina, Chef fokontany de Tsarafaritra Tsimba­zaza, joint au téléphone, hier. Surplombant les lieux depuis 1982, le sol de fixation de ce rocher se détériore du fait de l’érosion. Le danger plane car, volumineux de 300 m3 et pesant entre 400 et 600 tonnes, le rocher menace de tomber à tout moment. Il risque ainsi de s’écrouler sur les maisons environnantes.

Le recensement effectué depuis lundi, à la demande du BNGRC, a permis de lister une vingtaine de foyers concernés par le déménagement immédiat. Ces derniers se trouvent dans un rayon de cent mètres. « Certaines personnes ont déjà été averties depuis que le danger a été constaté mais d’un côté, des résistances se font entendre chez quelques résidents d’après le chef du Fokontany de Tsarafaritra. Quelques personnes ont contesté le déménagement du fait des travaux à faire. Certaines ont refusé de quitter les lieux puisqu’ils ont entendu dire que les travaux ne débuteront que dans quelques mois », déplore-t-il.

Par ailleurs, d’autres personnes ont déjà plié bagages pour se réfugier chez des familles dès qu’elles ont été averties. C’est depuis février que le fokontany a adressé une demande par rapport à l’existence de ce rocher.

De ce fait, la commune a déjà adressé un circulaire intimant les résidents à évacuer les lieux.

Mesure en parallèle

Les travaux d’enlèvement ont déjà débuté d’après les explications : « Les procédures sont déjà entamées, les travaux s’achèveront dans trois à quatre mois », selon un responsable. « Le rocher sera enlevé partiellement durant les travaux puisque ce dernier ne serait pas désintégré par dynamite », indique le Docteur Lalah Andriamirado, chef d’étude et de veille au sein du BNGRC. Comme mesure d’accompagnement, un site d’hébergement est implanté pour accueillir ceux qui ont été contraints de quitter leurs domiciles. C’est une mesure à prendre dès lors que le danger est constaté, puisque selon encore les explications, vingt-quatre points sont concernés par le danger et, le fokontany d’Ambaninam­pamarinana qui a causé sept morts et des blessés, il y a quelques mois, en fait partie.

Quatre points sont à neutraliser dont le bloc de rocher au niveau du fokontany Tsarafaritra. De son côté, le BNGRC exhorte la population concernée à quitter les lieux immédiatement avant et après les travaux. « Même si les travaux d’enlèvement sont effectués, le danger n’est nullement écarté puisque le site est considéré comme zone rouge », explique le responsable du BNGRC.