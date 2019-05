Karting – Championnats de Madagascar – Une manche et une catégorie de plus

Vingt-neuf pilotes disputeront la première manche du championnat national ce dimanche à Imerintsiatosika. Chaque concurrent aura une distance totale de 45km à parcourir.

Ouverture de la saison ce dimanche. Le coup d’envoi des championnats nationaux de karting sera lancé le 12 mai au circuit d’Imerintsiatosika.

Vingt-neuf pilotes, de catégories différentes, sont engagés pour cette manche inaugurale. Auparavant, cinq manches sont programmées chaque saison, désormais la Commission karting et la Fédération du Sport Automobile de Madagascar (FSAM) rajoutera à partir de cette année une manche de plus. La deuxième est programmée le 23 juin, la troisième le 21 juillet, la quatrième le 22 septembre, la cinquième le 20 octobre et la dernière, le Trophée international, le 24 novembre.

De plus, la catégorie poussine pour les pilotes de plus de 7 ans intégrera désor­mais le championnat à partir de cette saison. Les trois habituelles catégories sont l’élite pour les plus de 15 ans, les juniors pour les plus de 12 ans et celle minime pour les plus de 10 ans.

Douze pilotes élites prendront le départ ce dimanche, neuf chez les juniors et huit pour les minimes et poussins confondus. Chaque pilote devrait disputer trois courses notamment la première manche de 8 tours soit 12km, la pré-finale de 10 tours sur une distance de 15km et la finale sera longue de 18km soit 12 tours.

Configuration du circuit

« Concernant le circuit, nous avons opté pour la configuration à sens normal long de 1 500m pour cette première manche. Mais nous changerons la configuration à chaque manche », a souligné Mamy Rajoelison, président de la commission karting. Chaque concurrent, toutes catégories confondues, aura donc, en tout, 45km de distance à parcourir. Cette saison 2019 sera aussi marquée par l’arrivée de trois nouvelles machines dont une Mach One et deux Sodi Sigma RS3.

« Nous envisageons, à partir de cette saison, de décentraliser les manches comptant pour les championnats. Celle prévue en juillet sera déplacée soit en pleine ville de Tanà ou à Antsirabe devant la gare sur l’avenue de l’indépendance. Et plus tard, à Toamasina et à Mahajanga », a lancé Jimmy Rakotoforinga dit Bébé, président de la Fédération du Sport Automobile de Mada­gascar. Ce dernier a annoncé aussi que « des pilotes étrangers, venant de France et de la Réunion et peut-être aussi de Maurice, participeront au trophée international. Nous avons aussi déjà envoyé des invitations aux Sud-africains, les meilleurs de la discipline en Afrique » ,a poursuivi le président de la fédération.