Ambodivona – Un incendie ravageur sème la panique

Des commerces en bois à Ambodivona emportés par le feu. L’incendie frôle la station Total, tout près, semant la panique chez les riverains.

Effroi. L’hor­loge indique environ 21 heures avec le froid de la nuit hivernale lorsque des flammes s’élèvent en plein milieu du stationnement des taxis-brousse à Ambodivona. Les véhicules en train de s’approvisionner en carburant à la station-service Total tout près se heurtent aux taxis-brousse en partance pour les régions voulant quitter les lieux à vide.

Un incendie gagne à une vitesse effrénée toutes les cases en bois, mettant tous les habitants du quartier dans la panique. Les véhicules des sapeurs-pompiers arrivent un à un sur les lieux. « Nous sommes alertés à partir d’endroits différents. Parmi ces engins qui interviennent, un est parti d’Anosivavaka, les autres de Tsaralalàna. L’incendie a progressivement pris de l’ampleur depuis notre arrivée », explique un sapeur-pompier.

Marché de brocanteurs

Ambodivona étant un stationnement ne manquant jamais d’attroupement, les habitants des quartiers voisins se précipitent vers le lieu de l’incendie afin de se renseigner sur les victimes et les biens incendiés. « En une heure, le feu n’a pas pu être contenu et tous les biens laissés dans les habitations en bois servant de points de vente sont réduits en cendres. Les pompiers sont venus à temps mais l’eau faisait défaut », déplore Yves Rakotomalala, gendre d’un commerçant propriétaire d’un des espaces en bois détruits par le feu. Le déploiement au ralenti des engins des pompiers est fortement dénoncé et des injures fusaient de partout à l’endroit des soldats du feu.

Le bilan de l’incendie n’est pas encore estimé. C’est au lieu-dit marché de brocanteurs que le feu est sorti gagnant toutes les constructions en bois. Il a fallu chercher une bouche d’incendie jusqu’à Ankadifotsy pour enfin réussir l’acheminement de l’eau. Le courant est vite coupé intentionnellement chez les foyers des alentours afin d’éviter l’expansion de l’incendie à travers les fils conducteurs. La principale préoccupation des sapeurs pompiers était d’empêcher l’incendie d’envahir la station Total étant donné le stock de carburant pouvant vite s’y enflammer.

En quelques temps, tous les véhicules stationnés à Ambodivona sont évacués par leurs propriétaires, et les voyages prévus en heure tardive ont vite eu lieu afin de sécuriser les voyageurs.