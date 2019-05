Aéroports – Le restaurant « Elabola » en voie de disparition

Confirmée. Le restaurant de l’aéroport international d’Ivato a réussi à survivre bon an mal an. Cette fois-ci, c’est la direction générale du groupe de la Société financière pour le développement du transport et du tourisme (Sofitrans), exploitant titulaire du restaurant qui annonce la « disparition » d’Elabola. Les 600 m² du restaurant trois étoiles de soixante couverts, conçu pour donner une vue sur la piste, incluant une brasserie snack pour 140 clients, deux cafés dont un en sous-douane et ayant été capable d’organiser des événements pour des entreprises ou des banquets pour mariages et fiançailles depuis des années, connaîtront une sérieuse transformation.

Mais une disparition pour un mieux à entendre les explications de Sofitrans « Une recherche active de partenariat a déjà démarré depuis des mois, tout en suivant les procédures d’usage. La restauration aéroportuaire d’Ivato devra répondre au standard international régissant les aéroports. Avec l’arrivée du nouvel aéroport, actuellement en finition finale par Ravinala Airports, ce partenariat nous permet d’être à la hauteur de la demande internationale et d’offrir le meilleur de la restauration pour nos touristes », explique Edmondine Ramaroson, directeur général du groupe Sofitrans. Ce contrat de partenariat est indiqué comme en bouclage final.

Licenciement

Un mal pour un bien qui ne fait pas toujours l’unanimité chez des employés de Sofitrans qui craignent pour leur avenir avec ces recherches de partenariat en Duty free et maintenant en restauration aéroportuaire. Le directeur général a toutefois rassuré qu’il n’y aura aucun licenciement.

Avec le groupe Rajabaly, déjà connu dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration ou encore l’immobilier, le groupe Sofitrans entend atteindre cet objectif de qualité internationale. Quelque un million six cent mille euros seront nécessaires à cette mutation vers la qualité. Pour l’heure, la part du partenaire Rajabaly dans cet investissement n’est pas encore dévoilée. « Néanmoins Sofitrans reste actionnaire majoritaire » précise le directeur général. Le plan définitif de Ravinala Airports mentionne quatre emplacements pour les nouveaux restaurants dans le nouvel aéroport. Deux dans le terminal domestique et deux autres dans celui de l’international. Il y aura d’autres spécialités à part les européennes et les spécialités malgaches. « Les offres seront plus variées tout en priorisant la qualité de tous les produits. Le standard international est en jeu », ajoute Edmondine Ramaroson.

Le chiffre d’affaires promet d’être multiplié par huit. Quant à l’exploitation du Duty free, les négociations sont présentées comme

toujours en cours. Sofitrans existe depuis 1969 et se spécialise dans les activités aéroportuaires, le catering, le service traiteur, le bureau

de change, le Duty free, Zahamotel à Mahajanga, l’hôtel des thermes d’Antsi­rabe et une agence de voyages.