Majorité – L’IRD colmate les brèches

Des faits de ces derniers temps indiquent que le camp présidentiel commence à s’effriter. À l’Assemblée nationale, des membres du groupe parlementaire IRD lancent un nouveau rappel à l’ordre contre les éléments déviants.

La situation se corse. Les dissensions internes dans les rangs de la coalition présidentielle sont de plus en plus criantes. Malgré des rappels à l’ordre, les cadres du camp Orange veulent, visiblement, sauver les meubles et hésitent à sévir.

Une fois de plus, c’est une sortie du député Brunelle Razafitsiandraofa, vice-président de l’Assemblée nationale, qui fait s’effriter les rangs du camp présidentiel et, par la même occasion, ceux de la majorité au sein de l’institution de Tsimbazaza. Dans un discours prononcé dans son fief, à Ikongo, le 29 mars, il a de nouveau donné une savate dans la fourmilière en contestant certains projets présidentiels. Il a aussi pesté contre Christian Ntsay, Premier ministre et le député Paul Bert Velontsara, président du groupe parlementaire “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina” (IRD).

Pour répliquer au viceprésident de la Chambre basse, des députés du groupe IRD ont tenu une conférence de presse, jeudi. Et ils n’y sont pas allés avec le dos de cuillère. “Affirmer que le pouvoir n’a rien fait pour le développement du pays n’est que mensonge et tromperie”, est un exemple des phrases dites en cette occasion. Le respect de la discipline de parti et des règles qui régissent le groupe parlementaire y ont, également, été soulignés. Mardi, Christine Razana­- mahasoa, présidente de l’Assemblée nationale, et poids lourd du parti présidentiel TGV – MAPAR est sortie de sa réserve pour réagir au discours du député Razafintsiandraofa.

Motion de censure

La boss de la Chambre basse, elle aussi, a soulevé le non-respect de la discipline de parti. à s’en tenir aux propos durant la conférence de presse de jeudi, le groupe IRD en a profité pour rappeler à l’ordre tous ses membres qui dévient de la ligne du groupe parlementaire. Il y en a quelques-uns qui, effectivement, tiennent des discours allant à contrecourant. D’autres affichent déjà leur sympathie envers de potentiels adversaires du Chef de l’État à la prochaine élection présidentielle. Il y a, du reste, le cas des députés élus sous la bannière IRD, mais membres du par ti “Malagasy miara-miainga” (MMM).

Si le MMM a quitté l’Exécutif, il n’a pas encore officialisé sa rupture avec la coalition présidentielle. Bien que les réactions aient fusé, avec des mots forts et cash, personne n’ose parler franchement d’éventuelles sanctions pour ceux qui rament à contre courant au sein des Oranges, jusqu’ici. Contactés sur ce point, ceux qui ont fait face à la presse jeudi, notamment, le président du groupe parlementaire IRD a esquivé toutes les sollicitations pour aborder la suite qu’ils comptent donner à leur sortie médiatique.

Des voix dans les rangs de la coalition présidentielle et de la majorité à l’Assemblée nationale estiment que le député d’Ikongo, entre autres, a franchi une ligne rouge. Un autre courant au sein des Oranges veut éviter une décision qui pourrait conduire à une scission des Oranges. Il y a, aussi, ceux qui refusent l’éviction du député d’Ikongo qui a été au front durant les actions pour conquérir le pouvoir. Quoi qu’il en soit, les dissensions internes sont palpables.

La session parlementaire qui s’ouvrira début mai pourrait être un révélateur de la situation réelle au sein de la majorité. La motion de censure voulue par les députés d’opposition couve toujours, d’autant plus. Avec un effectif largement en dessous du quota nécessaire pour le déclencher, ces derniers n’auraient rien affirmé officiellement sans une éventuelle garantie en coulisses.