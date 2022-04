Fizazima – Maurice Beranto, dans une dynamique citoyenne

Un premier essai réussi. De passage au pays, le président du Fiombonamben’ny Zanaka sy Zivan’i Madaga­- sikara (FIZAZIMA), Maurice Beranto a tenu une conférence sur invitation, samedi 2 avril, à l’hôtel Panorama, haut lieu des discussions politiques, qui aura vu notamment la signature de la Convention du 31 octobre 1992 entre les représentants des Forces vives, le MMSM au pouvoir, le FFKM, sous la supervision des Forces armées, pour mettre un terme à la crise politique entamée le 1er mai 1991 au stade du Coum 67 hectares. « Plusieurs autres réunions politiques ont eu lieu ici même. Voilà pourquoi j’ai choisi cet endroit pour vous faire part de mes réflexions et échanger avec vous des idées pour sortir la population de la pauvreté dans laquelle elle est engluée, alors que le pays est si riche en ressources naturelles » explique Maurice Beranto d’entrée de jeu. En guise d’illustration, il a été sidéré par les ordures non ramassées qui jonchent les rues de la capitale un peu partout. « Incroyable et inadmissible » soupire-t-il.

C’est dans ce contexte rendu difficile par la crise sanitaire et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine que la présidentielle de 2023 se profile déjà à l’horizon. Pour Maurice Beranto, « il est essentiel sinon impératif que l’organisation de cette échéance électorale se déroule dans les meilleures conditions possibles. Manara-penitra tokoa. Pour éviter les doublons et autres manœuvres frauduleuses. Pour cela, j’en appelle à la conscience citoyenne pour ne plus accepter une présidentielle biaisée, aux résultats préfabriqués ». Il sollicite les Malgaches à devenir des citoyens-responsables.

Plusieurs personnalités de divers horizons, société civile, politiques, économiques, simples citoyens, sont intervenus pour émettre leurs avis, suggestions, propositions, ou remarques. Dans l’ensemble, ils attendent des actions concrètes après ces retrouvailles prometteuses, d’autant que d’autres cercles « apolitiques » se penchent sur les mêmes préoccupations depuis des mois. Le FIZAZIMA se pose ainsi comme une force de propositions au regard de la situation politique, économique et sociale du moment.