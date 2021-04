Soins – Deux nouveaux CTC et des hôtels ouverts

L’État se prépare au pire. Il multiplie les lieux de prise en charge des malades atteints par la Covid-19, face à l’explosion des cas. Tous les hôpitaux et les centres de traitement d’Antananarivo sont déjà saturés et surpeuplés. Il n’y a presque plus de place libre.

Après l’ouverture du centre de traitement Covid19 (CTC) à Alarobia, mardi soir, le ministère de la Santé publique prépare l’ouverture d’un énième CTC à Ankorondrano.

Le gymnase couvert à Ankorondrano sera aménagé en un centre de prise en charge des formes modérées de la maladie. Un autre centre de traitement Covid-19 sera ouvert sur le ByPass.

L’État va jusqu’à collaborer avec des hôtels pour augmenter les centres de prise en charge . Deux médecins avec huit paramédicaux seront opérationnels dans chaque hôtel.

Des médicaments et des concentrateurs d’oxygène seront également disponibles. Si dans les CTC et dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), les soins sont gratuits, dans ces hôtels, ils seront payants.

« Ces nouveaux centres seront ouverts, progressivement, en fonction de l’augmentation des besoins. Pour le moment, nous avons encore des places disponibles au CTC Alarobia et au CTC Ivato », indique le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, le professeur Patrick Rakotomalala.

Les formes modérées seront prises en charge dans les CTC et dans les hôtels.

Tandis que les formes graves seront accueillies dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) où des services sont transformés en un lieu de prise en charge des malades qui développent les formes graves du coronavirus.

La réouverture des CTC Village Voara, Mahamasina, Ivato et Alarobia, avec des capacités de près de trois cents chacun, n’a pas totalement permis le désengorgement des hôpitaux, en cette deuxième vague de l’épidémie à coronavirus.

Aussi bien les hôpitaux que les CTC sont surpeuplés actuellement. La situation risque d’empirer à la période hivernale, qui est très propice à la propagation des maladies virales.