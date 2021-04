Rugby à VII féminin – Les « Makises » se préparent en Tunisie

L’équipe nationale de rugby à VII féminin joueront des tournois de préparation en vue des matches de barrage à Monaco en juin. La délégation malgache s’envolera pour la Tunisie le 26 avril.

Tournoi de préparation. Le staff technique du Malagasy Rugby vient de dévoiler la liste des quinze joueuses retenues qui formeront l’équipe malgache aux matches de préparation en vue du dernier tournoi de barrage qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les Makis dames à VII joueront deux tournois en Tunisie début mai. La délégation malgache quittera le pays le 26 avril. Le premier tournoi qui verra la participation de l’équipe nationale tunisienne, la sélection de la Grande île ainsi que quel­ques clubs locaux, se tiendra les 1er et 2 mai. Et le deuxième tournoi sera programmé les 7 et 8 mai.

«Un entraînement sous forme de stage bloqué en guise d’échange entre tous les participants sera prévu entre temps, du 3 au 6 mai » a mentionné le président de la Fédération malgache de rugby, Marcel Rakotomalala. La délégation sera de retour au pays le 10 mai.

La présélection féminine n’a cessé de s’entraîner même durant la période de confinement. Les membres de l’équi­pe nationale s’entraînent trois fois par semaine au stade des Makis à Andoha­tapenaka.

Deux tickets

«Nous travaillons ces derniers temps l’affûtage, la vitesse et l’organisation sur terrain », confie l’entraîneur national des Makis dames, Eric Ran­drianarison, alias «Eric Sefo».

Le tournoi de repêchage décisif de rugby à VII féminin, qui sera la dernière compétition qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, se tiendra à Monaco les 19 et 21 juin. Douze pays dont deux représentants par continent seront en lice, à savoir la France, le Kazakhstan, le Mexique, la Jamaïque, la Tunisie, Mada­gascar, Samoa, la Colombie, la Russie, la Nouvelle Guinée, l’Argentine et Hongkong. Ces équipes seront réparties en trois poules de quatre. Les deux meilleures de chaque poule ainsi que les deux meilleures troisièmes se qualifieront, par la suite, en quarts de finale. Et seules les deux finalistes se qualifieront aux Jeux. Deux pays du continent africain,l’Afrique du Sud et le Kenya, ont déjà validé leurs tickets.