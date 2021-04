Riposte à la covid-19 – Le bataillon multi-mission mis à contribution

Une nouvelle mission. Comme son nom l’indique les attributions du Bataillon multi-mission (BMM), de l’armée, sont définies en fonction des besoins et des enjeux sur terrain. Une nouvelle fois, le bataillon multi-mission est déployé dans le cadre de la riposte contre la propagation du coronavirus. À part les patrouilles pour faire respecter le couvre-feu, ils sont mobilisés en renfort des éléments des Brigades d’intervention spéciale (BIS). Outre le fait d’être en charge des soins au Centre de traitement Covid-19 (CTC), Mahamasina, les BIS effectuent, également, des missions d’accompagnement des patients en traitement à domicile.

Le conseil des ministres a opté pour une « approche syndromique », pour que la riposte à la deuxième de la propagation du coronavirus soit plus décisive. L’État a ainsi, décidé de renforcer les traitements à domicile des patients et le suivi des éventuels cas contact, afin d’éviter autant que possible leur déplacement. Ce qui présente encore plus de risque pour la propagation du virus. Il est, aussi, question d’alléger les affluences auprès des services de santé déjà surpeuplés.

Aussi, il a été décidé en conseil des ministres l’organisation de la distribution de médicament à domicile. Là entre en scène le BMM. Ce seront ses éléments, sous la houlette d’un médecin qui se chargeront des portes à portes pour la distribution des médicaments nécessaires au traitement des malades, et à la prévention pour leur entourage.

Explosion

Les médecins et les aides soignants qu’ils soient civils ou militaires sont submergés par l’explosion du nombre de personnes contaminées par la Covid-19. Que ce soit au niveau des Centres de santé de base (CSB), les CTC et les établissements hospitaliers, le nombre de patients semble augmenter de jour en jour. Pareillement, les appels téléphoniques pour des conseils ou des signalements d’urgence sur la ligne 914 se bousculent.

Outre la distribution de médicament donc, les éléments du Bataillon multimission ont, également, pour attribution d’appuyer les médecins et aides soignants dans la prise en charge des patients. Il s’agit surtout, du volet logistique. Par exemple, dans le cadre de transfert des patients de leur domicile à un CTC, ou vers un centre hospitalier. Mais, le BMM sera surtout sollicité en soutien aux brigades mobiles que sont les BIS.

« En ces temps difficiles, tous les renforts sont nécessaires. Cela fait partie intégrante du rôle de l’armée. Sa vocation est la défense de la population et du pays. Actuellement, la population, l’État ont besoin d’elles dans la lutte contre le coronavirus. C’est son devoir de répondre présente », déclare le général Richard Rakoto­nirina, ministre de la Défense nationale. Le BMM est opérationnel depuis, hier.