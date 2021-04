Rayan Raveloson – « C’est maintenant qu’il faut tout donner »

Guéri de la Covid-19 dernièrement, Rayan Raveloson a retrouvé les terrains durant le week-end pascal. Son retour a été auréolé d’une victoire importante de l’ESTAC face à Guingamp. Troyes entame ainsi le sprint final de la meilleure des manières en Ligue 2 française. «

On sait que ça va être très compliqué jusqu’au bout. Il ne reste plus beaucoup de rencontres, c’est maintenant qu’il faut tout donner… Nous sommes tout en haut du classement, poursuivis par plusieurs équipes qui espèrent être à notre place. C’est excitant de jouer tous les week-ends avec autant d’enjeux. Cette concurrence va nous permettre de nous surpasser », confie l’international malgache, dans une interview parue sur le site web de son club.

L’ESTAC occupe actuellement le fauteuil de leader au classement général. Elle est en ballotage favorable pour accéder à la Ligue 1. Le milieu des Barea contribue grandement à cette domination de son équipe.

Pièce maîtresse du onze troyen, il a évolué à différents postes depuis le coup d’envoi de l’exercice. Et il a fait preuve d’une polyvalence impressionnante.

Latéral, milieu axial et même défenseur central dernièrement, Rayan Raveloson est sur tous les fronts.

Vision du jeu

Et cette situation lui convient parfaitement : « Je suis content de ce que je réalise cette saison. Je pense être dans la continuité de l’année dernière. Je progresse énormément aux côtés de Laurent Batlles, qui a élargi ma panoplie en me faisant jouer à de nombreux postes. Cette polyvalence m’a beaucoup aidé dans ma vision du jeu, de savoir comment et où bien me placer pour recevoir le ballon, comment bien le donner. Ça m’a ouvert de nouveaux champs et je prends énormément de plaisir ».

Ce samedi, l’ESTAC jouera un match crucial. Il se déplace chez le Paris FC de Lalaina « Bôlida » Nomenjanahary. Soit une opposition entre le premier et le cinquième du cham­pionnat, comptant pour la 32e journée.

L’affiche s’annonce alléchante d’après les propos de Rayan : « Ce sera une nouvelle opposition serrée… Ils sont en confiance actuellement. Ils ont un gros collectif. Il faudra prendre ce match très au sérieux et y aller avec beaucoup d’envie. »