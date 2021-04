Nosy Be – L’Armée intercepte trois Comoriens

Immigration. La tentative de trois Comoriens de mettre clandestinement les pieds sur l’île de Nosy Be a été déjouée par les forces spéciales de la Zone maritime prioritaire d’inter­vention Nord-Ouest (ZMPI NO), lundi. Les militaires ont intercepté le bateau et procédé à l’identification de ses occupants.

Les trois individus affirmaient être des pêcheurs. Or, ils n’en avaient pas l’autorisation. Puis, ils ont prétexté qu’ils étaient venus acheter des poissons et qu’ils repartiraient pour les revendre à Anjouan ou à Mayotte. Les militaires ne se sont pas laissés berner. Ils les ont fouillés. Deux d’entre eux n’avaient aucune pièce d’identité sur eux. Le dernier, leur chef, disposait d’un badge de pêcheur de Mayotte, pourtant expiré.

Divers matériels dont deux coques ont été retrouvés avec eux. Ils ont vainement essayé de corrompre les militaires pour être libérés. Ils feraient partie d’un réseau de clandestins travaillant avec plusieurs complices à Nosy Be, selon les informations communiquées par la Marine nationale.

La gendarmerie chargée de l’enquête annonce être au cœur de ses investigations pour en savoir davantage.