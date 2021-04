Diana – De nouvelles restrictions sanitaires annoncées

Un an après les premières fêtes de Pâques confinées , les Antsiranais ont passé , une fois encore, le week-end pascal sous la pression du coronavirus et de son cortège de restrictions.

CERTES, le moment est habituellement l’occasion de retrouvailles amicales et familiales dans la région, mais elle considérée comme une région à haut risque de contagion si on se réfère au nombre des personnes décédées et atteintes par la Covid-19.

Face à la situation alarmante dans la région Diana, le Comité Régional de Coordination Opérationnelle CRCO, conscient du danger, a déjà pris des mesures restrictives pour freiner la contamination pendant cette période, notamment avant la déclaration du président de la République du samedi dernier , mais son discours déclarant l’état d’urgence sanitaire a amplifié ces mesures et a permis au CRCO de prendre d’autres dispositifs.

C’est ainsi que ledit comité, lors d’une réunion du noyau dur hier, a ajusté ces mesures prises conformément à la déclaration présidentielle afin de limiter la propagation de la pandémie. Pour ce faire, il a adopté un nouvel arrêté préfectoral fixant les nouvelles mesures sanitaires valables jusqu’au 18 avril prochain.

Outre le port obligatoire de masque et le respect des gestes barrières en tout lieu public et en toute circonstance , cet arrêté stipule entre autres l’interdiction de toute forme de réunion ou d’attroupement , d’affluence susceptible de rassembler plus de cent personnes.

Mesures exemplaires

Toutes les festivités et manifestations, que ce soient culturelles ou religieuses, sont interdites. Les boîtes de nuit, discothèques, bars et karaoké sont fermés, tandis que les casinos et salles de jeux restent ouverts seulement jusqu’à 23h00. Quant à l’église et la mosquée, elles sont autorisées à ouvrir sous réserve du respect des mesures sanitaires, de leur capacité d’accueil et du nombre maximum prévu par la déclaration du chef d’État…

Pendant quinze jours, toute circulation de personnes et de véhicules reliant la préfecture d’Antsiranana aux régions contaminées comme Analamanga, Boeny, Sava, reste suspendue. Il en est de même pour la préfecture de Nosy Be.

En application de ces dispositions et dispositifs, les forces de l’ordre sont engagées dans l’opération de contrôle dans tous les secteurs. Et les récalcitrants se soumettront aux travaux d’intérêt général avec possibilité de poursuite administrative telle que le retrait de licence, la fermeture de l’établissement… Selon la gravité du cas, la poursuite judiciaire ne sera pas exclue.

« De son côté, la région Diana a la volonté de lutter contre la propagation du fléau. Des efforts ont été déployés car la lutte figure parmi les six priorités énoncées lors de mon investiture. Certes, les décisions prises impactent la vie socio-économique de la population, mais si tout le monde se sent responsable, la contagion sera rapidement au ralenti » affirme le Gouverneur. L’occasion lui a permis d’inciter les autorités à prendre des mesures sévères et exemplaires pour punir les récalcitrants car les gens ne prêtent plus beaucoup d’attention aux travaux d’intérêt général . Outre la reprise des mesures sanitaires, la région a aussi reçu hier une première livraison de CVO+, don de la Présidence. Selon les explications, les trois mille sept cents boîtes sont à distribuer aux personnes nécessiteuses dans tous les districts.