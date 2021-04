Atsimo Andrefana – Des cheptels bovins atteints de virus

La fièvre de la vallée du Rift attaque des troupeaux d’espèces animales dans la région Atsimo Andrefana. La maladie a d’abord touché des zébus et des caprins dans le district d’Ankazoabo, depuis le 28 février dernier. Un site étranger spécialisé en parle et précise que les autorités sanitaires malgaches ont notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) que la fièvre a démarré avec dix bovins et cent dix caprins dans un troupeau de trois cent animaux et chez vingt deux ovins dans une population de cent cinquante-quatre à Ankazoabo Sud.

« Le diagnostic a été confirmé par technique de biologie moléculaire (RT-PCR) à l’Institut Pasteur de Madagascar » souligne le site. Le service régional de l’Élevage Atsimo Andrefana confirme la maladie et précise même que la fièvre de la vallée du Rift atteint également des troupeaux du district de Toliara II dans les communes de Soahazo, Analamisampy et Ankililoaka.

La fièvre est expliquée par le technicien comme une zoonose causée par un virus et qui se manifeste par une vague d’avortements inexpliqués et une baisse de la production de lait. Le virus peut également se transmettre à l’homme. Les sensibilisations sur la non commercialisation des viandes des zébus et les espèces caprines malades ainsi que du lait de vaches ou de chèvres malades ont commencé.