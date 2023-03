RUGBY A XV- AFRICA WOMEN’S CUP – Madagascar favori à la maison

Le World Rugby et la Confédération africaine de rugby ont accepté la demande de Madagascar d’héberger la CAN de rugby à XV féminin du 19 au 29 mai.

J-71. Madagascar sera le pays d’accueil du championnat d’Afrique de rugby à XV féminin division première, qui réunira quatre grandes nations de la discipline, à savoir l’Afrique du Sud, le Kenya, le Cameroun et Mada­gascar le pays hôte. La compétition se jouera dans la capitale malgache à Antana­narivo du 19 au 29 mai. Suite à la plaidoirie initiée par le comité directeur

de Malagasy Rugby, avec le président Marcel Joseph Rakotomalala à sa tête, pour l’hébergement de cette joute continentale, le souhait a été exaucé la semaine dernière. Il appartient maintenant au clan malgache d’accélérer les choses pour que tout soit prêt le jour J. Ce championnat d’Afri­que de rugby à XV féminin a son double intérêt: l’objectif premier est le titre de champion d’Afrique, ensuite c’est qualificatif à la Coupe du monde dont le seul vainqueur représentera l’Afrique. Jouer à la maison est toujours un avantage pour le pays hôte car en dehors des dépenses colossales pour le déplacement à l’extérieur (billets d’avion, frais d’hébergement et restauration, assurances…), l’appui du public est un atout non négligeable.

Le calendrier est déjà connu et les quatre pays joueront chacun trois matches. « Celui qui totalise le plus de victoires et accumule le plus de points sera déclaré champion d’Afrique et représentera le continent à la Coupe du monde de la catégorie B en 2025», confie Antsoniandro Andrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby.

Aucun droit à l’erreur

Deux rencontres tous les quatre jours, s’étalant en trois journées, seront au programme durant cette joute continentale. Madagascar débutera la compétition contre le Kenya le 20 mai, tandis que l’Afrique du Sud affrontera le Cameroun. Le 24 mai, l’Afrique du Sud sera opposée au Kenya tandis que Madagascar se battra contre le Cameroun. Le 28 mai aura lieu le clou du spectacle car Madagascar se mesurera à l’Afrique du Sud tandis que le Kenya croisera le fer contre le Cameroun. Sur le papier et au classement, l’Afrique du Sud occupe la première place, Madagascar est en deuxième position, suivi par le Kenya troisième et le Cameroun quatrième. Sur le terrain, tout peut arriver. Les joueuses malgaches ont déjà commencé la préparation de l’Africa women’s Cup avec des entraînements trois fois par semaine sous la direction du coach Mamy Andriamaro. « Le rugby malgache est déjà placé sur le devant de la scène en Afrique, nous avons déjà goûté au mondial de rugby à VII, donc l’enjeu est de taille pour cette fois ci. Il faut suivre les traces de nos ladies Makis à VII. Ainsi, travailler dur et intensément est notre maître mot actuellement car les trois autres pays adversaires ne comptent pas faire du tourisme à Madagascar. Ils viendront pour chercher des bons résultats, donc nous n’avons aucun droit à l’erreur», confie Mamy Andriamaro. La liste des joueuses retenues sera communiquée début mai.

Calendrier des matchs

20 mai: Afrique du Sud contre Cameroun, Kenya contre Mada­gascar

24 mai: Afrique du Sud contre Kenya, Madagascar contre Cameroun

28 mai: Kenya contre Cameroun, Afrique du Sud contre Kenya