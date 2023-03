OPERATION HARATO – Un assistant parlementaire recherché

Huit présumés ravisseurs ont été tués en moins de deux semaines dans le cadre de l’opération Harato. Le côté judiciaire commence à donner de ses nouvelles avec l’avis de recherche de l’assistant parlementaire Jaona Fanomezantsoa Mahaleo, dit Fano. Ce dernier est soupçonné d’enlèvement de personnes contre rançon, extorsion de fonds, trafic d’influence et association de malfaiteurs. Une perquisition a récemment été effectuée chez lui, avant la diffusion de son avis de recherche par le groupe d’appui à la police judiciaire (GAPJ). On n’y a trouvé que deux employés. Sa famille et lui auraient pris le large. Certains affirment les avoir vus sur une route de Foulpointe. D’autres pensent qu’ils se cacheraient à Antananarivo où Fano avait l’habitude de se réfugier chaque fois que l’opération durcit à Morarano-Chrome.